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Подвиг монахинь из Новогрудка почтили на конференции в Минске
"Свидетель веры и милосердия" - конференция под таким названием объединила представителей различных конфессий, государственной власти и Генеральной прокуратуры. Встреча - инициатива католической церкви, посвященная 80-летию Великой Победы и 150-летию Конгрегации сестер-назаретанок в Беларуси.
Монахини из Новогрудка в годы войны совершили подвиг самопожертвования и человечности. В августе 1943 года они добровольно и сознательно пожертвовали собственной жизнью ради жизней 120 мирных граждан, которых собирались расстрелять фашисты.
Иосиф Станевский, архиепископ-митрополит Минско-Могилевский: "Сегодняшняя конференция - это возвращение к истокам, к нашей истории, чтобы понять ее и двигаться дальше. Прошло уже 80 лет, но память о тех днях борьбы нашего народа, нашей белорусской семьи все еще жива. И речь идет не только о противостоянии с захватчиком, важно помнить, что в этой борьбе участвовали не только те, кто держал в руках автомат, не только военные, но и люди в монашеских одеждах, монахи, ксендзы. Они тоже защищали Родину".
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси: "Дни памяти жертв Великой Отечественной войны - это очень символичное событие. Оно показывает, что у белорусского народа есть общая память, объединяющая представителей разных конфессий и национальностей. В эти дни люди вспоминают героев, которые защищали свободу и независимость страны, а также безвинно погибших и умерших в годы той страшной войны".
Конференция "Свидетель веры и милосердия" посвящена не только сестрам-назаретанкам, но и всем католическим верующим, священникам и монахам, которые противостояли фашизму.
В конце встречи представитель Генеральной прокуратуры озвучил точные цифры материалов расследований по делу геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На белорусской земле было уничтожено более 3 млн человек.