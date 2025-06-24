Подвиг монахинь из Новогрудка почтили на конференции в Минске

"Свидетель веры и милосердия" - конференция под таким названием объединила представителей различных конфессий, государственной власти и Генеральной прокуратуры. Встреча - инициатива католической церкви, посвященная 80-летию Великой Победы и 150-летию Конгрегации сестер-назаретанок в Беларуси.



Монахини из Новогрудка в годы войны совершили подвиг самопожертвования и человечности. В августе 1943 года они добровольно и сознательно пожертвовали собственной жизнью ради жизней 120 мирных граждан, которых собирались расстрелять фашисты.

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Иосиф Станевский, архиепископ-митрополит Минско-Могилевский: "Сегодняшняя конференция - это возвращение к истокам, к нашей истории, чтобы понять ее и двигаться дальше. Прошло уже 80 лет, но память о тех днях борьбы нашего народа, нашей белорусской семьи все еще жива. И речь идет не только о противостоянии с захватчиком, важно помнить, что в этой борьбе участвовали не только те, кто держал в руках автомат, не только военные, но и люди в монашеских одеждах, монахи, ксендзы. Они тоже защищали Родину".

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Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси: "Дни памяти жертв Великой Отечественной войны - это очень символичное событие. Оно показывает, что у белорусского народа есть общая память, объединяющая представителей разных конфессий и национальностей. В эти дни люди вспоминают героев, которые защищали свободу и независимость страны, а также безвинно погибших и умерших в годы той страшной войны".