"Поезд Памяти" встретили в Минске

В Минск прибыл "Поезд Памяти". Белорусская столица стала новой точкой маршрута культурно-образовательного проекта. Его старт, напомним, был дан 2 дня назад. Юноши и девушки посетили уже Брест и Гродно.

24 июня школьники побывали в мемориальном комплексе "Хатынь", посетили и символ белорусской столицы - Национальную библиотеку, а также образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС. Также на площади Победы в Минске пройдет митинг-реквием с возложением цветов.