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"Поезд Памяти" встретили в Минске
Автор:Редакция news.by
В Минск прибыл "Поезд Памяти". Белорусская столица стала новой точкой маршрута культурно-образовательного проекта. Его старт, напомним, был дан 2 дня назад. Юноши и девушки посетили уже Брест и Гродно.
24 июня школьники побывали в мемориальном комплексе "Хатынь", посетили и символ белорусской столицы - Национальную библиотеку, а также образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС. Также на площади Победы в Минске пройдет митинг-реквием с возложением цветов.