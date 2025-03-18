Поклонникам детской викторины "Я знаю" - что происходит в закулисье?

Как сложилась судьба тех, кто побеждал в проекте, и зачем взрослым смотреть детскую викторину? Узнаете все сами уже сегодня в эфире "Первого информационного".

Они без труда ответят, где протекает Миссисипи, и сориентируют, какой из летописных городов Беларуси самый старый. Они наша гордость. Поколение эрудитов, которые преодолевают республиканские отборы, чтобы попасть в телевизионный эфир.

8 сезонов подряд проект шоу-викторина "Я знаю" собирает ученическую элиту страны, чтобы все поколения хотя бы на час расширили рамки стандартных знаний. Это не просто дети, а будущие взрослые, не просто отличники, а всесторонне развитые личности, которые преуспели не только в учебе.



Героями специального репортажа "Первого информационного" стали участники шоу. Уже сегодня побываем на съемочной площадке и вспомним ярких игроков, а также узнаем, почему мало знать - нужно пользоваться багажом с историческими датами и биографиями. А вот как грамотно прокачивать мышцы эрудиции, расскажут те, кто прошел через телеучительскую.

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Глеб Шульман, заместитель председателя Белтелерадиокомпании: "Это модное слово "шоу". Мы делаем эту программу для таких же учеников, для их сверстников, чтобы они могли посмотреть, оценить свои силы. Понятно, когда сидишь по ту сторону экрана, ты отвечаешь на все вопросы. Но когда ты становишься за стойку, ты можешь не ответить на простой вопрос, сколько будет дважды три. Такое тоже бывает, и потом бывают и слезы после эфиров".