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Полномасштабная война на Ближнем Востоке приведет к обвалу мировой экономики - мнение эксперта

Полномасштабная война на Ближнем Востоке приведет к обвалу мировой экономики, а это потеря огромных денежных ресурсов. Таким мнением с "Первым информационным" поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

Он отметил, что в то же время и иранское руководство, и премьер Израиля заинтересованы в контролируемо-эскалируемой обстановке для решения своих внутренних политических проблем, для того, чтобы поддерживать народное мнение в тонусе, поддерживать свои рейтинги и оставаться у власти. "Особенно эта история характерна для нынешнего Израиля", - подчеркнул Семибратов.

Американцам всегда выгоден любой конфликт, констатировал эксперт, но когда речь идет об Израиле, ставки слишком велики. Американцы не смогут себе позволить уничтожение Израиля как государства, но и вступление в полномасштабную войну на Ближнем Востоке может обойтись им очень дорого.

"Здесь мы можем говорить даже не столько про какие-то военные ресурсы, про военную помощь и предоставление военных специалистов и инструкторов, сколько в целом о ситуации на глобальном рынке. Повысятся цены на нефть, об использовании Суэцкого канала можно будет забыть - слишком много факторов, которые приведут к самому настоящему обвалу мировой экономики в случае начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке", - заключил Евгений Семибратов.

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