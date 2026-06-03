Польша ведет политику ненависти против работников здравоохранения, считает эксперт Янковский

"Нам говорят, что денег на здравоохранение нет, а на армию и на войну для Украины есть. И, конечно, работники системы здравоохранения все видят и понимают. Правительство страны хочет так изменить законы, чтобы показать польскому обществу, что в здравоохранении работают нехорошие люди, требующие слишком много денег. У правительства нет идеи, чтобы что-то посоветовать, оно не хочет разговаривать с работниками системы здравоохранения. Развернута настоящая кампания ненависти против них".