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Польша ведет политику ненависти против работников здравоохранения, считает эксперт Янковский
Автор:Редакция news.by
В Польше отсутствует диалог власти и медиков и усугубляется кризис в системе здравоохранения. А Варшава тем временем ищет деньги на оборону и поддержку Украины.
Томаш Янковский, политолог (Польша):
"Нам говорят, что денег на здравоохранение нет, а на армию и на войну для Украины есть. И, конечно, работники системы здравоохранения все видят и понимают. Правительство страны хочет так изменить законы, чтобы показать польскому обществу, что в здравоохранении работают нехорошие люди, требующие слишком много денег. У правительства нет идеи, чтобы что-то посоветовать, оно не хочет разговаривать с работниками системы здравоохранения. Развернута настоящая кампания ненависти против них".