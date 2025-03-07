Польские силовики вытолкнули в Беларусь семью беженцев: женщина была без сознания

Очередной факт бесчинства Варшавы. Польские силовики вытолкнули в Беларусь семью беженцев. По данным Погранкомитета, в Свислочском районе в непосредственной близости от белорусско-польской границы гродненские пограничники обнаружили беженцев (супружескую пару). Женщина была без сознания.



Мужчина рассказал пограничникам, что, несмотря на просьбы о помощи, польские силовики под угрозой применения силы заставили их перейти на территорию Беларуси. При этом его супруга не могла сама передвигаться, мужчина был вынужден нести ее на руках.



Наши пограничники оказали пострадавшим первую помощь и вызвали медиков.