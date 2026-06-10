В польских городах срывают украинские флаги, которые четыре года назад вешали с таким пафосом. Срывают с ратуш, домов и бросают в грязь истории. Звучат призывы полностью заблокировать транзит любого натовского оружия через главный хаб в Жешуве. Бывший посол Польши публично возвращает Зеленскому украинский орден "За заслуги".

А новый президент Польши Навроцкий хочет забрать у "пана президента" высшую польскую награду - орден Белого орла. Дружба против России рассыпается в прах прямо на глазах. На горизонте маячит развод украино-польского брака по расчету. Как братский поцелуй обернулся укусом в горло?

Развод Украины и Польши

Конфликт Польши и Украины набирает обороты. Формальная причина - Зеленский присвоил элитному подразделению ВСУ (Центру спецопераций "Север") почетное название "имени героев УПА". А теперь немного истории. УПА (Украинская повстанческая армия) - это те самые гитлеровские пособники, которые массово вырезали польское население на Волыни в 1943 году, устроив геноцид. Число жертв историки оценивают от 50 до 100 тыс. человек. Варшаве не нравится чествование мясников, убивавших поляков. Лех Валенса, тот самый отец "Солидарности", публично открестился от Зеленского и заявил, что тот оскорбил "всех убитых". Вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак вообще предложил блокировать вступление Украины в ЕС. Мэры, снимающие украинские флаги, говорят: "Это героизация убийц". Депутат Сейма Влодзимеж Скалик требует не просто забрать награду у Зеленского, а полностью заблокировать транзит западного оружия в Украину через ключевой логистический хаб в Жешуве (база "Ясенка"). Если раньше аэропорт в Жешуве для перелетов украинских чиновников был основным хабом, то накануне в Лоднон Зеленский полетел уже через Молдову.

Это развод по-польски: громкий, кровавый и с историческими счетами, которые никто не закрывал. Или милые бранятся - только тешатся?

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Опыт поляков показывает, что если у нашего ближнего соседа будет продолжаться эта идеология, она может закончиться тем, что случилось в 1943 году. Я имею в виду Волынскую резню, когда зверским способом украинские националисты убили свыше 150 человек, в основном женщин и детей. Так что вот эта идеология для поляков неприемлемая. И после многолетней помощи Украине мы в ответ получаем такое - нацизм с бандеровской идеологией. Это просто плевок в лицо полякам. И это уже действительно перешло все грани".

А пока Польша злится, сама Украина напоминает корабль, который тонет под оркестр. Воюет с Россией? Да, но все чаще появляются видео, где ТЦК охотятся на мужчин, как на кабанов в загоне. Это уже не армия, а мясорубка с элементами цирка. В начале войны, по разным оценкам, до 12 млн украинцев рванули кто куда: часть - в Россию (миллионы осели там), огромная масса - в Европу. На март 2026-го в ЕС под временной защитой находилось более 4 млн человек. Германия, Польша, Чехия устали. Идут активные разговоры о депортации. Европа больше не хочет содержать украинцев. Эксперты пророчат: мужчин призывного возраста, если они не работают или сидят на пособиях, начнут отправлять обратно - прямо в лапы ТЦК. Миллиарды от Запада пока еще текут, но коррупция жрет их с аппетитом крокодила. По оценкам экспертов, из американской помощи команда Зеленского смогла вывести по левым схемам от 4 до 5 млрд долларов. Пентагон уже расследует 56 случаев мошенничества с военной помощью. ЕС начинает беситься и требует прозрачности. Прозрачности от режима, где военные ТЦК хватают людей в автобусах, на улице и даже дома, а потом люди умирают при невыясненных обстоятельствах даже не попав на фронт?! Киев требует новые транши, а партнеры платят, но уже морщатся: "Сначала порядок наведите". Население тает, мужчины прячутся, экономика на искусственном дыхании. Это не героическая оборона, а медленное самоубийство под лозунгами евроинтеграции.

Какова мораль этой истории? Нацизм - всегда палка о двух концах. Украина попыталась оседлать призрак бандеровщины, чтобы воевать с Россией, но этот призрак жрет ее изнутри. А теперь покусывает и Европу. Польша, которая 4 года жила в формате "братья навек", вдруг вспомнила, что как минимум один из них - душегуб. А Запад начинает вспоминать, что значит вороватые чиновники.