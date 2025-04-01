Пользуется ли спросом у белорусов рапсовое масло, рассказала Елена Белонович

Растет ли в Беларуси потребление рапсового масла. Как к нему относятся белорусы, распробовали ли они его. Мнением поделилась в "Актуальном интервью" замначальника управления - начальник отдела концерна "Белгоспищепром" Елена Белонович.

Сегодня производство рапсового масла динамично развивается. Если взять, например, 2021 год, то его производство составляло 60 тыс. т. По итогам 2024 года этот показатель достиг 70 тыс. т. Много это или мало, сложно сказать, но то, что потребление рапсового масла постепенно нарастает, - факт.

К сожалению, отмечу, что белорусские потребители не совсем владеют информацией о полезности рапсового масла. Елена Белонович

Специально для расширения знаний о масле "Белгоспищепром" совместно с МАРТ организовал проект "Коллеги по Омеге". Его суть - донести больше информации потребителям о полезности и качественных свойствах рапсового масла.

Как констатировала эксперт, сегодня предприятия Беларуси обеспечивают внутренний рынок рапсовым маслом. Если взять только предприятия концерна, то он способен поставить 20 тыс. т масла. И это достаточно много. "Если говорить о производителях рапсового масла, то в Республике Беларусь существует четыре производителя - ОАО "Минский маргариновый завод", ОАО "Гомельский жировой комбинат", ОАО "Бобруйский завод растительных масел" и частное предприятие, находящееся в Брестской области. У этих предприятий основная задача - обеспечение белорусского рынка", - перечислила замначальника управления.

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