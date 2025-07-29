3.70 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Посол Китая в Беларуси выступил с лекцией о развитии "шанхайского духа" в Военной академии
Посол Китая в Беларуси 29 июля посетил Военную академию. Он выступил с лекцией о развитии "шанхайского духа".
Через месяц в Тяньцзине состоится саммит ШОС. И знать азы работы международной организации, членом которой является Беларусь, необходимо людям военного дела.
Началась встреча в академии с экскурсии в зале военной истории. Китайским коллегам рассказали о ключевых вехах в истории белорусского народа.
"ШОС для нас как общая семья. Мы хотим, чтобы и наши белорусские друзья знали, что такое ШОС, и с какой целью поедет Президент в Китай. Какие новые предложения и важные инициативы будет выдвигать господин Президент. А также на саммите ШОС наши лидеры готовы вместе принять ряд важных документов, а также вместе дадут новые ориентиры развития нашей организации", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань.
Более 400 студентов из Поднебесной уже прошли обучение в Военной академии.