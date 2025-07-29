Посол Китая в Беларуси выступил с лекцией о развитии "шанхайского духа" в Военной академии

"ШОС для нас как общая семья. Мы хотим, чтобы и наши белорусские друзья знали, что такое ШОС, и с какой целью поедет Президент в Китай. Какие новые предложения и важные инициативы будет выдвигать господин Президент. А также на саммите ШОС наши лидеры готовы вместе принять ряд важных документов, а также вместе дадут новые ориентиры развития нашей организации", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань.