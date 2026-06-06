Посол Селиверстов рассказал, при каких условиях появятся новые авиарейсы между Беларусью и Россией

Вопрос увеличения количества авиарейсов между Беларусью и Россией находится в проработке, однако не должно быть субсидирования перелетов без реальной экономической обоснованности. Об этом в "Актуальном интервью" говорил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов.

"Вопрос увеличения количества авиарейсов между Беларусью и Россией прорабатывается, даны соответствующие поручения. Но надо понимать, что мы не хотим субсидировать рейсы ради них самих. Надо учитывать востребованность, сколько людей будет передвигаться, потому что 144 рейса, которые еженедельно осуществляются между двумя странами, в общем, позволяют попасть и в Беларусь, и в Россию", - отметил дипломат.

По словам посла, новые направления должны появляться там, где есть реальный спрос, и одним из ключевых драйверов может стать туризм.

Надо нащупать те точки, где есть дополнительная заинтересованность. И таким драйвером может выступать туризм. Юрий Селиверстов

Юрий Селиверстов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74825732-7143-4720-89e1-d6feb332f4ce/conversions/b5ef401d-9396-43ca-9ead-a3512a2d5d22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74825732-7143-4720-89e1-d6feb332f4ce/conversions/b5ef401d-9396-43ca-9ead-a3512a2d5d22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74825732-7143-4720-89e1-d6feb332f4ce/conversions/b5ef401d-9396-43ca-9ead-a3512a2d5d22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74825732-7143-4720-89e1-d6feb332f4ce/conversions/b5ef401d-9396-43ca-9ead-a3512a2d5d22-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он напомнил, что механизм субсидирования уже успешно применяется в рамках Союзного государства на железнодорожном транспорте. "Элемент субсидирования, по сути, уже отработан. Так, из бюджета Союзного государства субсидируются электрички. Такой формат сообщения тоже работает. Только за месяц поездами пригородного сообщения, которые с апреля начали курсировать между Витебской и Смоленской областями, перевезено 15 тыс. пассажиров. И вопрос сохранения цены для граждан решился за счет использования союзного бюджета", - рассказал посол.

Аналогичный подход, по его мнению, можно применить и к авиасообщению, однако все решения должны быть взвешенными. "Так можно сделать и с авиарейсами, но надо все считать. Потому что субсидировать рейс, например, из Владивостока - это, конечно, интересно, но важно, чтобы он просто не съел союзный бюджет", - заключил Юрий Селиверстов.