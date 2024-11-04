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Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Потерявшиеся несколько дней назад в горах Турции гражданки Беларуси, которые являются сестрами, живы и с ними все хорошо. Об этом рассказал журналистам посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак, пишет БЕЛТА.
Две девушки, пока их искали, провели в горах две ночи. Тем не менее они смогли справиться с этой сложной ситуацией. "Они нашли нишу в горах и оттуда подавали знаки с помощью фонарика. Дроны, которые летали (на протяжении дней поиска. - Прим. БЕЛТА), каким-то образом их не видели", - рассказал дипломат.
"Все нормально. Их состояние удовлетворительное. Более того, они готовы выехать в Анкару. Но мы их не торопим с выездом, потому что все-таки нужно прийти в себя. Хотя чувствуют они себя превосходно. Радостный голос, жизнеутверждающий", - заявил Виктор Рыбак.
Посольство Беларуси в Турции находилось в постоянном контакте с турецкими властями. "Сегодня утром состоялся телефонный разговор с губернатором провинции Кайсери, который нас заверил, что поисково-спасательные работы ведутся полным ходом. Ближе к 17.00 губернатор перезвонил в посольство и сообщил, что две гражданки Беларуси найдены, их жизни ничего не угрожает и их скоро доставят в ближайшее медучреждение для обследования", - рассказал посол.
Затем данную информацию подтвердил и командир спасательной группы, а в ходе непосредственно разговора с найденными девушками они подтвердили, что их состояние здоровья удовлетворительное.
"Все было хорошо. Просто спуск был очень сложным. И когда они спускались, выпал очень сильный снег. В результате спускаться было невозможно и связи также не было", - рассказал Виктор Рыбак об обстоятельствах инцидента.
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