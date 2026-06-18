Пострадавших при атаке на автобус в Брянской области отправили машинами скорой помощи в Беларусь

Всех пострадавших при террористической атаке на автобус в Брянской области отправили в Беларусь.

В эти минуты белорусы находятся в пути на родину. Специальные реанимобили доставят граждан в медицинские учреждения Минска.

Как стало известно, ребенка, который находится в тяжелом состоянии, ночью прооперировали. Его транспортируют домой на аппаратной поддержке. Все остальные в сознании и уже чувствуют себя лучше. Несмотря на осколочные ранения, прогнозы положительные. Будет проведена реабилитация - как медицинская, так и социальная.

По прогнозам ведущего хирурга Главного военно-клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси, все дети вернутся к обычной повседневной жизни.

Сообщается, что в результате удара ВСУ погибла беременная жена тренера. Она, по некоторым данным, должна была ехать в автобусе вместе со своей дочерью, но девочка накануне сломала ногу.