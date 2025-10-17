Практический опыт: на белорусских предприятиях открываются учебно-производственные мастерские

На предприятиях Беларуси открываются учебно-производственные мастерские. Они создаются в сферах легкой промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, строительства, энергетики.

"На протяжении многих лет мы работаем с нашими учебными заведениями, берем ребят на практику и работу. Обучаем их на месте, чтобы ребята, закрепленные опытными наставниками, получили навыки работы".