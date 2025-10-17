3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Практический опыт: на белорусских предприятиях открываются учебно-производственные мастерские
Автор:Редакция news.by
На предприятиях Беларуси открываются учебно-производственные мастерские. Они создаются в сферах легкой промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, строительства, энергетики.
Азы профессии на практике постигают студенты Минского государственного колледжа автомобилестроения.
Виталий Якубов, гендиректор завода автомобильных прицепов и кузовов:
"На протяжении многих лет мы работаем с нашими учебными заведениями, берем ребят на практику и работу. Обучаем их на месте, чтобы ребята, закрепленные опытными наставниками, получили навыки работы".
Старт созданию учебно-производственных мастерских на республиканском педагогическом совете дал глава государства. В программе уже более 50 предприятий реального сектора экономики.