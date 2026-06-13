Практично и удобно: чем ID-карта лучше бумажного паспорта

ID-карта и бумажный паспорт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2187caf6-867e-4580-ba1b-f827e8e0eb4b/conversions/1be3a316-11ed-4bf5-9d88-c6efdacba821-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2187caf6-867e-4580-ba1b-f827e8e0eb4b/conversions/1be3a316-11ed-4bf5-9d88-c6efdacba821-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2187caf6-867e-4580-ba1b-f827e8e0eb4b/conversions/1be3a316-11ed-4bf5-9d88-c6efdacba821-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2187caf6-867e-4580-ba1b-f827e8e0eb4b/conversions/1be3a316-11ed-4bf5-9d88-c6efdacba821-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь популярна у гостей и туристов, многие из которых, побывав в стране однажды, мечтают вернуться или даже остаться. Правительство актуализировало правила пребывания для иностранных граждан и лиц без гражданства. О том, что изменилось в миграционном законодательстве в 2026 году, какие новые обязанности появились у иностранцев и в чем преимущества ID-карты, рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Иван Новиков в "Актуальном интервью".

Обязательная дактилоскопия для иностранцев

В соответствии с постановлением Совета Министров, принятым 1 июня 2026 года, в правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси внесены изменения. Иностранцы теперь обязаны проходить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, в том числе при получении разрешения на временное проживание.

"Срок осуществления административной процедуры по выдаче разрешения на временное проживание установлен в течение 15 дней, и обязанность по прохождению дактилоскопической регистрации иностранец обязан выполнить в этот же срок. Если иностранец не пройдет регистрацию, подразделением по гражданству и миграции будет принято решение об отказе в выдаче разрешения", - пояснил Иван Новиков.

Иван Новиков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44238d3d-0957-4f21-8805-482a7ab61472/conversions/6bcb822b-d8b5-4bcf-b81b-fb943c04e1a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44238d3d-0957-4f21-8805-482a7ab61472/conversions/6bcb822b-d8b5-4bcf-b81b-fb943c04e1a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44238d3d-0957-4f21-8805-482a7ab61472/conversions/6bcb822b-d8b5-4bcf-b81b-fb943c04e1a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44238d3d-0957-4f21-8805-482a7ab61472/conversions/6bcb822b-d8b5-4bcf-b81b-fb943c04e1a8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Данному виду государственной регистрации подлежат также иностранцы, претендующие на получение разрешения на постоянное проживание. Кроме того, уполномоченными должностными лицами могут быть приняты решения об обязательной дактилоскопической регистрации и иных категорий иностранцев, въезжающих на территорию страны.

Иностранец, обратившийся за разрешением на временное проживание, получает направление на прохождение обязательной дактилоскопической регистрации. После ее прохождения он предоставляет справку, и при отсутствии иных препятствий ему выдается разрешение.

"Дактилоскопическая регистрация ставит своей целью обеспечение идентификации гражданина Беларуси, иностранца или любого другого лица, пребывающего на территории нашей страны. Расширение перечня категорий иностранцев, подлежащих данному виду регистрации, призвано обеспечить более широкий охват, потому что с каждым годом в нашу страну прибывает все больше иностранцев для получения образования, осуществления трудовой деятельности. Эта категория граждан получает разрешение на временное проживание и, соответственно, будет подлежать обязательному государственному дактоучету", - отметил начальник департамента.

От прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации освобождаются несовершеннолетние иностранцы в возрасте до 14 лет, а также лица, достигшие 75-летнего возраста.

Изменения в трудовой деятельности и бизнесе для иностранцев

В феврале 2026 года издан закон, согласно которому правом заниматься предпринимательской деятельностью на территории Беларуси обладают иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание.

"Иностранцы, временно пребывающие или временно проживающие в нашей стране, заниматься предпринимательской деятельностью не вправе, за исключением специальных случаев, прямо предусмотренных законодательством. Принятые изменения соответствуют общей мировой практике и не являются исключительными, характерными только для нашей страны", - подчеркнул начальник департамента.

Депортация: основания и сроки запрета на въезд

Решение о депортации принимается при привлечении иностранца к административной ответственности за нарушение миграционных правил. Также иностранцы могут быть высланы из страны, если их пребывание противоречит интересам национальной безопасности, общественного порядка, здоровью населения или нравственности.

"В интересах общественного порядка может быть выдворен иностранец, который систематически нарушает требования нашего законодательства. Например, пять и более раз допускал нарушение правил дорожного движения, связанное с несоблюдением скоростного режима. При совершении грубых административных проступков, например, управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или без права управления, он может быть выслан и по факту одного такого правонарушения", - рассказал Иван Новиков.

При депортации может приниматься решение о включении иностранца в список лиц, въезд которых на территорию Беларуси запрещен или нежелателен. Срок такого запрета - от 6 месяцев до 5 лет. В отношении иностранцев, высланных из страны, срок запрета увеличивается до 10 лет.

"Несмотря на то, что законодательство постоянно совершенствуется, одно условие является неизменным - соблюдение Конституции и законодательства Беларуси, уважение государственных символов и национальных традиций. Самое главное условие успешного пребывания и проживания иностранцев в нашей стране = это законопослушный образ жизни", - резюмировал начальник департамента.

ID-карта и биометрический паспорт: преимущества нового образца

Обсуждались также преимущества документов нового образца - ID-карты и биометрического паспорта, которые граждане Беларуси могут получать с 2021 года.

"В сравнении с обычным паспортом образца 1996-го года ID-карта имеет ряд преимуществ. В первую очередь, это практичность. Она гораздо более износостойкая, удобна в хранении и обращении, что уже получило оценку со стороны наших граждан", - отметил Иван Новиков.

Владельцы ID-карт имеют возможность получать определенные административные услуги и процедуры при обращении в государственные органы и иные организации - в частности, информацию о составе семьи, о регистрации по месту жительства. Эти сведения предоставляются по результату считывания данных с карты.

ID-карта и биометрический паспорт впервые получаются в подразделении по гражданству и миграции по месту жительства гражданина. В последующем данные документы могут быть получены в любом подразделении, где это удобно гражданину.

"Владелец ID-карты может получить два биометрических паспорта, предназначенных для выезда за пределы Беларуси. Это очень удобно для тех граждан, которые часто выезжают за границу и обращаются в консульские учреждения иностранных государств за визами. При этом они не будут ограничены в свободе передвижения на время рассмотрения соответствующих заявок", - заключил Иван Новиков.