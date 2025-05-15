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Правоохранители Беларуси и ОАЭ намерены совместно противостоять торговле людьми
Правоохранители Беларуси и ОАЭ планируют совместно противостоять торговле людьми. Об этом сообщили БЕЛТА в правоохранительном ведомстве Беларуси по итогам рабочей встречи министра внутренних дел нашей страны Ивана Кубракова с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном.
Министр внутренних дел Беларуси отметил высокую динамику развития двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере и заверил, что МВД Беларуси готово к дальнейшему его расширению по различным направлениям. Речь шла в том числе о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, о материально-техническом обеспечении, взаимном обучении сотрудников.
В прошлом году полицейские из ОАЭ на базе белорусских спецподразделений успешно завершили подготовку в области охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. Буквально на днях правоохранители из Абу-Даби пройдут еще один курс. "Есть все предпосылки к дальнейшему взаимодействию не только по ранее отработанным, но и новым программам. Придаем особое значение качеству проведения занятий с иностранными коллегами", - отметил министр.
Глава правоохранительного ведомства акцентировал внимание на том, что белорусская сторона поддерживает предложение эмиратских коллег по совместному проекту, направленному на противодействие торговле людьми и сексуальному насилию в отношении детей. В ближайшее время планируются двусторонние встречи экспертов по детальной проработке этого документа.