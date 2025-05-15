Правоохранители Беларуси и ОАЭ намерены совместно противостоять торговле людьми

Скриншот видео МВД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f40251-e217-4d2f-9adf-8e0c1c23b480/conversions/e1f013c0-f4a7-4b6f-b6dc-f369d305ec20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f40251-e217-4d2f-9adf-8e0c1c23b480/conversions/e1f013c0-f4a7-4b6f-b6dc-f369d305ec20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f40251-e217-4d2f-9adf-8e0c1c23b480/conversions/e1f013c0-f4a7-4b6f-b6dc-f369d305ec20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9f40251-e217-4d2f-9adf-8e0c1c23b480/conversions/e1f013c0-f4a7-4b6f-b6dc-f369d305ec20-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео МВД

Правоохранители Беларуси и ОАЭ планируют совместно противостоять торговле людьми. Об этом сообщили БЕЛТА в правоохранительном ведомстве Беларуси по итогам рабочей встречи министра внутренних дел нашей страны Ивана Кубракова с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном.

Министр внутренних дел Беларуси отметил высокую динамику развития двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере и заверил, что МВД Беларуси готово к дальнейшему его расширению по различным направлениям. Речь шла в том числе о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, о материально-техническом обеспечении, взаимном обучении сотрудников.

В прошлом году полицейские из ОАЭ на базе белорусских спецподразделений успешно завершили подготовку в области охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. Буквально на днях правоохранители из Абу-Даби пройдут еще один курс. "Есть все предпосылки к дальнейшему взаимодействию не только по ранее отработанным, но и новым программам. Придаем особое значение качеству проведения занятий с иностранными коллегами", - отметил министр.