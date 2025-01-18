Православные отмечают Крещенский сочельник

У православных Крещенский сочельник. В храмах уже начинают освящать воду. Существует традиция купаний в прорубях, в которые верующие погружаются троекратно.







В Минске места для купания будут оборудованы на Цнянском водохранилище, на спасательных станциях "Комсомольское озеро" и "Дрозды". Здесь можно будет окунуться с 18 часов 18 января до полуночи 19-го.

Купель будет оборудована на стадионе "Динамо", здесь купания пройдут с 18:00 до полуночи 18 января и с 8:00 до 21:00 19-го. Также окунуться в праздник Крещения можно будет в храме в честь Всех Святых с 20 часов 18 января до полуночи 19-го.