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Правосудие становится более оперативным - в Беларуси появится Апелляционный экономический суд
Указ об образовании Апелляционного экономического суда подписал сегодня Президент.
Это решение принято главой государства в целях реализации положений Кодекса гражданского судопроизводства, которым предусматривается создание трехзвенной системы экономических судов.
Судебно-правовая реформа: образование Апелляционного экономического суда
Такое структурное преобразование произойдет за счет разделения деятельности судов первой и апелляционной инстанций, которые сейчас функционируют в рамках одного суда. Это станет важным шагом в направлении повышения эффективности правосудия. Апелляционный экономический суд в статусе процессуального органа начнет свою работу с 1 января 2026 года, т.е. с даты вступления в силу Кодекса гражданского судопроизводства. Суд планируется сформировать за счет имеющейся численности судей и работников аппаратов иных судов. Всего в нем будут работать 27 судей, включая председателя и его заместителей. Верховному Суду поручено внести предложения по кандидатурам на руководящие и судейские должности. И уже сегодня зампредседателя Верховного Суда Беларуси Юрий Кобец прокомментировал завершение одного из ключевых этапов судебной реформы.
Правосудие становится более оперативным и современным
Юрий Кобец, зампредседателя Верховного Суда Беларуси:
"Экономические суды впервые в своей истории будут работать трехзвездной системой. При этом экономические областные суды и экономический суд города Минска будут выступать в качестве первой инстанции. Апелляционный суд будет выступать в качестве второй апелляционной инстанции. Апелляционный суд будет работать в составе 27 судей, включая председателя и двух его совместителей. В апелляционном суде будет образован Президиум Апелляционного суда. По рассмотрению апелляционных жалоб и судебной коллегии по рассмотрению дел по правилам суда первой инстанции и по делам об административных правонарушениях".
Эффективность правосудия в сфере экономики
В настоящее время экономические суды областей рассматривают дела первой и апелляционной инстанции. Фактически двойная нагрузка. И получается, что судьи рассматривают жалобы на постановления коллег из этих же судов, что вызывает у участников процесса сомнения в объективности решения. Чтоб исключить этот аспект, и появляется единый для всей страны Апелляционный экономический суд.
Алексей Сакович, председатель экономического суда Минской области:
"В новой структуре, в условиях, когда будет создан и действовать отдельный независимый Апелляционный суд, безусловно, повысится ответственность суда первой инстанции за принимаемое судебное постановление. В этой связи сегодня основной задачей экономических судов областей и города Минска является подготовка к работе в условиях суда первой инстанции. Для этих целей в судах принимается ряд организационных мер, направленных на повышение качества подготовки дела к судебному разбирательству, строгое соблюдение норм процессуального и материального права, всестороннее изучение фактических обстоятельств по делу, принятие законного и обоснованного судебного постановления, прежде всего судебного постановления, понятного для лиц, которые обратились в суд за судебной защитой".
Как отмечают эксперты, образование Апелляционного экономического суда следует прежде всего рассматривать как завершение очередного этапа судебно-правовой реформы, а значит, правосудие становится более оперативным и современным.