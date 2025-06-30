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Праздничный салют 3 июля планируется в шести точках Минска
Беларусь готовится к торжествам в честь главного государственного праздника - Дня Независимости.
Утром 3 июля на площади Победы состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к подножию обелиска.
Основные праздничные площадки - у Дворца спорта, Национальной библиотеки и обелиска "Минск - город-герой".
С 12:00 до 23:00 у Дворца спорта пройдет грандиозный концерт "Код независимости нации". Вечером, с 21:00 до 23:00, возле Национальной библиотеки молодежь соберется на фестиваль современных патриотических хитов. Праздничные мероприятия охватят каждый район столицы. Завершится празднование в 22:55 масштабной акцией "Споем гимн вместе", а ровно в 23:00 небо над Минском озарит праздничный салют сразу в шести точках столицы.
Сотрудники МВД в День Независимости будут нести службу в усиленном режиме. В местах проведения гуляний для безопасности будут работать КПП с досмотром.
"Решением министра внутренних дел личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы. Службу будем нести как в форме, так и в гражданской одежде. Все места проведения массовых мероприятий будут взяты под наш контроль, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности", - обозначил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя.
Также будут усилены меры безопасности на объектах транспорта и в иных местах массового пребывания граждан.