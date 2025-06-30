Праздничный салют 3 июля планируется в шести точках Минска

С 12:00 до 23:00 у Дворца спорта пройдет грандиозный концерт "Код независимости нации". Вечером, с 21:00 до 23:00, возле Национальной библиотеки молодежь соберется на фестиваль современных патриотических хитов. Праздничные мероприятия охватят каждый район столицы. Завершится празднование в 22:55 масштабной акцией "Споем гимн вместе", а ровно в 23:00 небо над Минском озарит праздничный салют сразу в шести точках столицы.

Сотрудники МВД в День Независимости будут нести службу в усиленном режиме. В местах проведения гуляний для безопасности будут работать КПП с досмотром.

"Решением министра внутренних дел личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы. Службу будем нести как в форме, так и в гражданской одежде. Все места проведения массовых мероприятий будут взяты под наш контроль, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности", - обозначил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя.