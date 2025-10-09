Премьер-министр Франции установил антирекорд, уйдя в отставку через 27 дней после назначения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc312e24-2a43-434b-ac1c-df70ded7ef8d/conversions/03778cdf-aa14-44b4-8cc6-12280e6ceff7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc312e24-2a43-434b-ac1c-df70ded7ef8d/conversions/03778cdf-aa14-44b4-8cc6-12280e6ceff7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc312e24-2a43-434b-ac1c-df70ded7ef8d/conversions/03778cdf-aa14-44b4-8cc6-12280e6ceff7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc312e24-2a43-434b-ac1c-df70ded7ef8d/conversions/03778cdf-aa14-44b4-8cc6-12280e6ceff7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Премьер-министр Франции Себастьян Ле Корню пробыл на своем посту всего 27 дней. Это самый короткий срок премьерства в истории Пятой Республики и один из самых стремительных уходов в руководстве стран Евросоюза.

О причинах рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

"Почему отсутствует образ политического видения в кабинете министра Франции? Почему был представлен именно такой вид и конструкция будущего правительства, которое уже не состоялось?" - задался риторическими вопросами медиаэксперт.

"Человек, которому доверено правительство Франции, одна из крупнейших экономик мира, вдруг представляет отсутствие понимания некой креативности, некого вообще принципиально другого видения", - констатировал Дмитрий Швайба.

Жесткую критику проекту правительства высказали не только традиционная оппозиция, но и союзники президента Эммануэля Макрона. "Возмущены абсолютно все. И ничего другого, кроме как написать заявление об отставке, и ничего другого, кроме как принять это заявление вся эта политическая огромная французская конструкция не смогла", - резюмировал эксперт.