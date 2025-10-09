3.69 BYN
Премьер-министр Франции установил антирекорд, уйдя в отставку через 27 дней после назначения
Премьер-министр Франции Себастьян Ле Корню пробыл на своем посту всего 27 дней. Это самый короткий срок премьерства в истории Пятой Республики и один из самых стремительных уходов в руководстве стран Евросоюза.
О причинах рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".
"Почему отсутствует образ политического видения в кабинете министра Франции? Почему был представлен именно такой вид и конструкция будущего правительства, которое уже не состоялось?" - задался риторическими вопросами медиаэксперт.
"Человек, которому доверено правительство Франции, одна из крупнейших экономик мира, вдруг представляет отсутствие понимания некой креативности, некого вообще принципиально другого видения", - констатировал Дмитрий Швайба.
Жесткую критику проекту правительства высказали не только традиционная оппозиция, но и союзники президента Эммануэля Макрона. "Возмущены абсолютно все. И ничего другого, кроме как написать заявление об отставке, и ничего другого, кроме как принять это заявление вся эта политическая огромная французская конструкция не смогла", - резюмировал эксперт.
Ситуация демонстрирует паралич политической системы Франции. Это уже пятая смена главы правительства за последние два года, что ставит вопрос о том, что ждет Францию дальше и сможет ли страна преодолеть затяжной политический кризис.