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Премии "За духовное возрождение" и спецпремии Президента

Телеверсию церемонии вручения премий Президента "За духовное возрождение" и спецпремий деятелям культуры и искусства смотрите 8 января в вечернем эфире на "Беларусь 1".

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