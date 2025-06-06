Президент подписал указ о совершенствовании контрольной деятельности

Без дублирующих проверок и давления на предприятия и людей. Президент утвердил новации в контрольной деятельности. Указ доработан в соответствии с поручениями главы государства. Направлен на то, чтобы упростить работу как контролеров, так и проверяемых субъектов хозяйствования, снизить уровень бюрократизма, повысить цифровизацию процессов и снять лишнюю нагрузку на экономику. Теперь проверяющие и проверяемые в одинаковом правовом статусе. Мониторинг и проверки будут проходить понятнее и прозрачнее.

Президент подписал указ о совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности

Необходимость корректировки контролирующей деятельности в стране назревала давно. Последний раз изменения вносились 8 лет назад. Были заявления и жалобы, мол, "кошмарят" с проверками и мешают работать. Президент все реакции слышит.

Новшества указа - учесть интересы контролеров и проверяемых

Чтобы найти тот самый баланс и учесть интересы всех сторон, правительство подготовило новый проект Указа по совершенствованию надзорно-контрольной деятельности. Его обсудили на совещании во Дворце Независимости в минувшем мае. Ключевое требование главы государства: это не поиск недостатков и штрафные санкции, а улучшение работы предприятий.

Усилия проверяющих надо направить на улучшение результатов деятельности предприятий

"Хочу предупредить: никакого давления на предприятия, организации, субъекты хозяйствования и на людей быть не должно. Мы не должны людям мешать работать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. Плачи и стоны здесь абсолютно ни к чему. Контрольные, правоохранительные органы должны относиться к нашим предприятиям, как к своим детям, - они нас кормят. Поэтому нельзя им мешать работать. Система должна быть выстроена, она должна работать".

Требования, порядок и условия проведения мониторинга и проверок

Подход к контролю за теми, кто задействован в экономике, меняется. Теперь все более понятно и прозрачно. В документе четко прописаны все требования как для контролирующих ведомств, так и для управляющих. Конкретно определены порядок и условия проведения мониторинга и проверок.

Андрей Швед news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29bc7f5e-04b6-468d-bced-0ff0263fb42a/conversions/59387628-0b84-4533-961a-1f77b1494883-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29bc7f5e-04b6-468d-bced-0ff0263fb42a/conversions/59387628-0b84-4533-961a-1f77b1494883-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29bc7f5e-04b6-468d-bced-0ff0263fb42a/conversions/59387628-0b84-4533-961a-1f77b1494883-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29bc7f5e-04b6-468d-bced-0ff0263fb42a/conversions/59387628-0b84-4533-961a-1f77b1494883-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:

"Любая проверка может начинаться только с того, что есть документ об этом. В этом документе четко указано время проведения проверки, цель проведения проверки, кто проверяет. Далее любая проверка должна заканчиваться итоговым документом. Как и проверяемый, так и проверяющий несут ответственность за нарушение положений указов в равной степени. То есть, если проверяющий выходит, например, за предмет проверки, за цель проверки, он несет за это ответственность. И с другой стороны, субъект хозяйствования вправе ему отказать предоставить информацию, документы и сказать нет, к проверке это не имеет никакого отношения. И он будет прав".

Новый подход к проверкам. Контролеры и проверяемые - в одинаковом правовом статусе

Фактически проверяющие и проверяемые теперь в одинаковом правовом статусе и наделяются схожими правами и обязанностями. Из пожеланий к контролерам - добросовестным управляющим проверками просто так не мешать. А если нарушения и выявлены, объективно оценить ситуацию и назвать сроки для их устранения исходя из специфики.

Василий Герасимов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b473b09-249c-48ca-8f8b-85ae8bddf09f/conversions/e8484df4-e442-45c8-aade-d04a4a44d153-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b473b09-249c-48ca-8f8b-85ae8bddf09f/conversions/e8484df4-e442-45c8-aade-d04a4a44d153-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b473b09-249c-48ca-8f8b-85ae8bddf09f/conversions/e8484df4-e442-45c8-aade-d04a4a44d153-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b473b09-249c-48ca-8f8b-85ae8bddf09f/conversions/e8484df4-e442-45c8-aade-d04a4a44d153-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Мониторинги сейчас детально урегулированы, практически как проверки, для того чтобы мониторингами не подменяли проверки. Мероприятия технического характера, если раньше правила себе устанавливал каждый орган, то сейчас такого не будет, будут единые правила. И при этом мы должны понимать, что мониторинги и мероприятия технического характера - это проверки лифтов, оборудования, машин (они занимают 96 % всех контрольных мероприятий). Этот пласт сейчас будет урегулирован так, как он должен быть. Есть и другие изменения. Например, сроки для устранения нарушения должны быть адекватные. К сожалению, были случаи, когда давали 2 дня, за 2 дня не устраняли, шли и наказывали. Есть масса других технических правок, которые должны ввести контрольную деятельность в более такой тщательный и скрупулезный характер".

Цифровизация процессов. Упраздняется книга учета и журнал производства работ

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При доработке документа, конечно, учитывалась тенденция к цифровизации всех процессов. Это также нашло свое отражение.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси:

"Убирается лишнее, ненужное, как, например, книга учета проверок. Для предпринимателей и субъектов хозяйства раньше была головная боль, нужно было заводить, регистрировать в определенных органах. Сейчас мы это все устраняем, потому что это уже прошлый век. Цифровизация и другие современные процессы нам позволили в плане учета контрольных и надзорных мероприятий ввести единую автоматизированную систему, которая обслуживается государством, соответствующим органом. Но в то же время сами субъекты хозяйствования в праве у себя самостоятельно определять учет, кто приходит, когда приходит, и ввести учет так называемых мониторингов и других мероприятий при наличии законных оснований проведения".

Снизить уровень бюрократизма и снять лишнюю нагрузку на экономику