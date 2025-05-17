Президента держит святое отношение к земле - Костенко

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Во время съемок фильма "Начало начал: воспоминания Веры Костенко" журналисты вместе с заслуженным ветераном труда, экс-первым секретарем Шкловского райкома партии побывали на малой родине Александра Лукашенко, в том числе на экспериментальных президентских полях.

Там она отметила хорошие всходы. "Я знаю, как Президент душой и сердцем связан с землей, крестьянством. Все, что у него в жизни есть. Не только дипломатическая деятельность, не только как архитектор государства, а его держит святое отношение к земле", - подчеркнула Вера Костенко.

Вера Костенко отметила большой пласт работы главы государства, который он выполняет буквально каждый день. "То, что он исходил всю страну, то, что он может в одни сутки три-четыре направления общегосударственных иметь в руках и на весь мир транслировать, - это, я вам скажу, надо каким-то образом делать не столько в день. Потому что эти усилия его - все, которые он делает, - не измерить. Таких весов нет, такой меры пока еще не придумали, как измерить его вклад ежедневный", - подчеркнула ветеран труда.

Фильм | Начало начал: воспоминания Веры Костенко Живая легенда Могилевщины: Вера Костенко раскрывает тайны становления Лукашенко. Большой эксклюзив "Первого информационного". Воспоминания Веры Костенко об Александре Лукашенко! Легенда Приднепровского края, первый секретарь райкома партии Шкловского района, ударница труда, идеолог. Видела первые управленческие шаги будущего Президента. В этом году самой известной и уважаемой жительнице Могилёвщины исполнилось 90 лет! Военное детство, 50 лет трудового стажа, почётный ветеран труда, большой жизненный путь и огромный опыт! Становление белорусской государственности проходило на ее глазах. Собеседовала Александра Лукашенко - педагога, как руководителя совхоза "Городец", отправляла в Москву на встречу с Горбачевым. Ее подпись была обязательной при зачислении Александра Лукашенко на службу в армию! - Как сегодня Вера Костенко следит за работой Президента Александра Лукашенко? 17.05.2025 10:40

Почитав книгу "Наш Президент" и приняв участие в презентации издания, Вера Костенко отметила несколько моментов, которые стоит взять в трудную дорогу дальнейшей работы Беларуси, страны, народа. "Малая родина - одна инициатива. Село - фундамент государства - второе. Все время строить жилье", - перечислила она.

"У нас молодежь очень обласкана. Мы все сделали, чтобы рожали детей. Даем им столько, обласкана. Этому цены не может быть. И вряд ли какие-то времена могут сравниться с этим. Такое сравнение невозможно, когда ты в мирной стране, с достаточным уровнем всех благ человеческих. Это очень ценно. Сегодня я даже думаю, что об этом можно было только мечтать когда-то", - добавила ветеран труда.