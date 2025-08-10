"Все всё прекрасно знают, что было в Украине перед 2014 годом, во время 2014 года. Что происходило в Доме профсоюзов в Одессе. Когда об этом Александр Лукашенко говорил, мне казалось, у него у самого на душе кошки скребли, и он просто уже не мог хоть каким-то примером объяснить западной прессе в лице этого Шустера, что для нас, русских, для нас, белорусов, что для нас, славян, значит то, что происходило в Одессе. Ну, пример с башнями-близнецами, мне кажется, лучше всего здесь подходит, абсолютно верно. И вот этот напыщенный павлин пытался еще и спорить с Президентом Беларуси. Мне кажется, эту открытую политику надо дальше продолжать. Александр Лукашенко замечательный собеседник. И действительно, может быть таким образом мы сможем пробить туда, на Запад, хоть какие-то доли правды".