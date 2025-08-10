Эксперт прокомментировал предложенный Лукашенко формат переговоров между Россией, США и Украиной

"Самое принципиальное, и я в это абсолютно верю и сейчас говорю не потому, что я белорус, не потому, что я журналист, если бы предложенная схема нашим Президентом в этом интервью - разрешение украинского конфликта - была реализована и тем более была организована белорусской стороной, поверьте, успех был бы даже сильнее, чем во время Минских соглашений - первых и вторых. Потому что под этими соглашениями стояла бы еще и подпись, и гарантии американцев. Об этом говорил Президент еще в 2015 году, когда стало понятно, что Украина несуверенна, когда стало понятно, что Евросоюз несуверенен. Тогда Президент отметил, что нужно сажать за стол американцев. Они застрельщики этого конфликта, они интересанты, они получают барыши с этого конфликта, с этой войны, поэтому они должны быть за столом. Так вот, если такое бы произошло, по модели, предложенной Президентом в этом интервью, я думаю, был бы успех гарантирован".