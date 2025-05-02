Приговор фигурантам дела о попытке подрыва ж/д состава в Толочинском районе остался прежним

Верховный Суд оставил прежним приговор фигурантам дела о попытке подрыва железнодорожного состава в Толочинском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда с участием прокурора рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Пухальского Б.Б., Лихолата И.С. и Бородича И.Н., признанных виновными в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе против государства и общественной безопасности. Обвиняемые в течение 2023 года при преступном взаимодействии с представителями украинских спецслужб собирали и предоставляли им сведения. Они также выполняли иные задания, которые могли причинить вред национальной безопасности Беларуси. Так, Пухальский и Лихолат совершили попытку подрыва на участке железной дороги в Толочинском районе. Указанные действия квалифицированы как покушение на акт терроризма по ч.1 ст.14, ч.3 ст.289 УК и покушение на приведение в негодность средств железнодорожного транспорта по ч.1 ст.14 и ч.4 ст.309 УК.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда Пухальскому по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, Лихолату - 20 лет, а Бородичу - 11 лет. При этом с учетом тяжести совершенных преступлений, их высокой степени общественной опасности и целей содеянного суд определил Лихолату отбывать наказание в виде лишения свободы в тюрьме на протяжении первых трех лет, а Пухальскому - первых пяти лет.