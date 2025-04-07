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Продолжается ликвидация последствий снегопада
Нарушенное электроснабжение, дорожное сообщение, а еще рекордная для некоторых регионов высота снежного покрова. Например, в Могилеве она составила 27 см.
Несколько дней циклон "Зион" в Беларуси проверял на прочность коммунальные службы и энергетиков. Более тысячи специалистов ЖКХ, сотни единиц техники работали на расчистке улиц и дорог от снега.
369 трансформаторных подстанций, 232 населенных пункта, 23 МТФ и 18 котельных остались без электричества. Неспокойными были выходные и для Могилевской области. Больше всего последствия снегопада ощутили на себе жители Кировского, Осиповичского, Бобруйского и Могилевского районов. Работа по восстановлению неполадок велась и сегодня.
Метель, налипание снега на провода вызвали обрывы и послужили причиной новых отключений этой ночью. На помощь энергетикам пришли службы, оснащенные спецтехникой.
Спасатели активно подключились к устранению последствий снегопада. Только в Могилевской области убрали более 150 поваленных деревьев. Некоторые из них повредили легковые автомобили. В деревне Подгорье за помощью к спасателям обратились медики. Нужно было освободить из снежного плена автомобиль скорой помощи.
На железнодорожном участке Осиповичи - Могилев поваленные деревья изменили график движения. Поезда шли с опозданием от 15 минут до часа. В каждом районе создан штаб по ликвидации последствий снегопада.
Из-за "Зиона" на выходных в стране без электричества осталось почти 700 населенных пунктов. Только в Минской области на устранении неполадок работало более 450 единиц техники. Сейчас электроснабжение восстановлено, так же, как и в Гомельском регионе.
В режиме нон-стоп пришлось поработать дорожникам и в Витебске. В областном центре за девять часов выпало свыше половины декадной нормы осадков.
Непогода стала настоящим испытанием сегодня для водителей. Ведь многие уже переобули шины на летние.
По прогнозам синоптиков "Зион" еще задержится в стране до конца недели. Но белорусов это совсем не пугает. Для некоторых - это еще одна возможность поделиться хорошим настроением.