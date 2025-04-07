Продолжается ликвидация последствий снегопада

Нарушенное электроснабжение, дорожное сообщение, а еще рекордная для некоторых регионов высота снежного покрова. Например, в Могилеве она составила 27 см.

Несколько дней циклон "Зион" в Беларуси проверял на прочность коммунальные службы и энергетиков. Более тысячи специалистов ЖКХ, сотни единиц техники работали на расчистке улиц и дорог от снега.

369 трансформаторных подстанций, 232 населенных пункта, 23 МТФ и 18 котельных остались без электричества. Неспокойными были выходные и для Могилевской области. Больше всего последствия снегопада ощутили на себе жители Кировского, Осиповичского, Бобруйского и Могилевского районов. Работа по восстановлению неполадок велась и сегодня.

Метель, налипание снега на провода вызвали обрывы и послужили причиной новых отключений этой ночью. На помощь энергетикам пришли службы, оснащенные спецтехникой.

Спасатели активно подключились к устранению последствий снегопада. Только в Могилевской области убрали более 150 поваленных деревьев. Некоторые из них повредили легковые автомобили. В деревне Подгорье за помощью к спасателям обратились медики. Нужно было освободить из снежного плена автомобиль скорой помощи.

На железнодорожном участке Осиповичи - Могилев поваленные деревья изменили график движения. Поезда шли с опозданием от 15 минут до часа. В каждом районе создан штаб по ликвидации последствий снегопада.

Из-за "Зиона" на выходных в стране без электричества осталось почти 700 населенных пунктов. Только в Минской области на устранении неполадок работало более 450 единиц техники. Сейчас электроснабжение восстановлено, так же, как и в Гомельском регионе.

В режиме нон-стоп пришлось поработать дорожникам и в Витебске. В областном центре за девять часов выпало свыше половины декадной нормы осадков.

Непогода стала настоящим испытанием сегодня для водителей. Ведь многие уже переобули шины на летние.