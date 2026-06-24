Проект зятя Трампа привел в протестам в Албании

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, решил построить роскошный отель на албанском острове Сазан. В стране вспыхнули массовые протесты. Причиной недовольства албанцев является обеспокоенность состоянием окружающей среды и подозрения в коррупции. "Албания не продается", - заявили захватчику протестующие в Тиране.

Дмитрий Швайба в студии "Первого информационного" рассказал, почему местному населению не нравятся инвестиции от такой уважаемой семьи.

Аналитик предложил абстрагироваться от фамилий. В первую очередь, речь идет о том, что международный бизнес заходит иногда вероломно, без учета мнения местных сообществ. В общем-то он реализует свою политику через взаимодействие с политическими кругами. Не всегда это бывает и бескорыстно, об этом говорит и албанский протест.

" У албанского общества серьезные сомнения, что это не навредит экологии и первозданности той природы, которая во многом сохранена на берегах Адриатики. Этот протест можно назвать протестом антиэлитным. Мировое сообщество не воспринимает происходящие процессы, понимая, что эти инвестиции направлены не на развитие албанского общества, а на верхнюю прослойку какого-то международного сообщества, которое готово потреблять эти услуги, их оплачивать и имеет на это ресурсы. А вот сами люди где-то сбоку", - пояснил гость студии.