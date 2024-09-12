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Рачиловский: Молодежный парламентаризм - это уникальная модель, где молодежь может развиваться

Чем сегодня занимается молодежный парламентаризм в Беларуси и насколько он развит относительно других стран в студии "Первого информационного" рассказал Никита Рачиловский - председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси.

"Молодежный парламентаризм - это уникальная модель, где молодежь может развиваться и приносить пользу своей стране. Далеко не в каждой стране мира есть молодежный парламент. И учитывая, что наша страна с исторической точки зрения довольно-таки молодая, и у нас уже все создано для людей, для молодежи, для наших граждан, есть даже молодежный парламент, это о многом говорит", - поделился Никита Рачиловский.

Эксперт назвал и основные задачи молодежного парламента: защита законных прав и интересов молодежи, создание условий для всестороннего ее развития и оказание содействия депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики при подготовке законопроектов, при внесении изменений и дополнений в них, для того, чтобы там учитывали голос и мнение молодежи. А отдельную роль здесь занимает проектная деятельность, в ходе которой молодежь получает новые компетенции и навыки, что в итоге поможет стать конкурентоспособными. Также они должны понимать, что означает работа с людьми и избирателями, как проходят личные приемы граждан. Принимают участие в дебатах и диалоговых площадках.

"В целом, чтобы они становились конкурентоспособными и полученный опыт использовали в дальнейшей работе, шли в местные советы депутатов областного, городского, сельского, районного уровня либо в Палату представителей", - добавил Рачиловский. Или полученный опыт можно будет использовать в другой сфере, например, на руководящих позициях.

Эксперт также рассказал, что сегодня в Беларуси из себя представляют молодежные парламентарии: "В нашем молодежном парламенте 138 человек и все работающие, ни одного студента нет. Это врачи, директора школ, учителя, заместители директоров, то есть реальный сектор экономики, представители Белорусского республиканского союза молодежи. У нас вся молодежь со всех сфер жизнедеятельности нашего общества".

Если ты себя зарекомендовал, у тебя есть действительно компетенция, навыки, способности, умения, которые тебя выделяют на фоне остальных, то ты в нашей стране не пропадешь. Нам хорошие кадры всегда нужны, особенно молодые, целеустремленные. Поэтому, конечно же, социальная лестница, кадровый лифт, он существует.
Никита Рачиловский, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси
Никита Рачиловский

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