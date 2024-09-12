Рачиловский: Молодежный парламентаризм - это уникальная модель, где молодежь может развиваться

Чем сегодня занимается молодежный парламентаризм в Беларуси и насколько он развит относительно других стран в студии "Первого информационного" рассказал Никита Рачиловский - председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси.

"Молодежный парламентаризм - это уникальная модель, где молодежь может развиваться и приносить пользу своей стране. Далеко не в каждой стране мира есть молодежный парламент. И учитывая, что наша страна с исторической точки зрения довольно-таки молодая, и у нас уже все создано для людей, для молодежи, для наших граждан, есть даже молодежный парламент, это о многом говорит", - поделился Никита Рачиловский.

Эксперт назвал и основные задачи молодежного парламента: защита законных прав и интересов молодежи, создание условий для всестороннего ее развития и оказание содействия депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики при подготовке законопроектов, при внесении изменений и дополнений в них, для того, чтобы там учитывали голос и мнение молодежи. А отдельную роль здесь занимает проектная деятельность, в ходе которой молодежь получает новые компетенции и навыки, что в итоге поможет стать конкурентоспособными. Также они должны понимать, что означает работа с людьми и избирателями, как проходят личные приемы граждан. Принимают участие в дебатах и диалоговых площадках.

"В целом, чтобы они становились конкурентоспособными и полученный опыт использовали в дальнейшей работе, шли в местные советы депутатов областного, городского, сельского, районного уровня либо в Палату представителей", - добавил Рачиловский. Или полученный опыт можно будет использовать в другой сфере, например, на руководящих позициях.

Эксперт также рассказал, что сегодня в Беларуси из себя представляют молодежные парламентарии: "В нашем молодежном парламенте 138 человек и все работающие, ни одного студента нет. Это врачи, директора школ, учителя, заместители директоров, то есть реальный сектор экономики, представители Белорусского республиканского союза молодежи. У нас вся молодежь со всех сфер жизнедеятельности нашего общества".