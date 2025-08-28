Рафалович рассказал об учебных результатах выпускников школ Брестской области

Как заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович оценивает успеваемость поступления выпускников школ в вузы, а также следит ли за судьбой вчерашних школьников, он рассказал в "Актуальном интервью".

Виктор Рафалович:

"Мы рады, что наши выпускники продолжают реализовывать свои возможности, знания во взрослой жизни. По итогам 2024/2025 учебного года у нас порядка 60 % учащихся поступили в высшие учебные заведения, а 30 % - в колледжи. И это очень хороший показатель".

Заместитель председателя также отметил, что количество медалистов тоже серьезно возросло - фактически на треть. Как обозначил собеседник, порадовали и результаты проведенного тестирования, потому что в 1,5 раза увеличилось количество 100-балльников. "19 человек имеют 100 баллов по двум предметам, а парень Бочило Михаил из Брестского областного лицея им. П.М. Машерова получил по трем предметам по ЦТ и по ЦЭ 100 баллов. Это замечательно", - добавил Виктор Рафалович.