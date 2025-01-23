Рассказываем, как Минск переводили на артезианскую воду и почему чистая вода на вес золота

Чистая вода - это богатство. Лишь 3 % всей воды на земле - пресная. От ее недостатка страдает более 40 % населения в мире.

Белорусам повезло. Наша страна входит в двадцатку стран по доступу к чистой воде. 99 % - цифра на конец 2024 года. Существенно приросли благодаря госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" и подпрограмме "Чистая вода".

Андрей Бекета, первый замминистра ЖКХ Беларуси:

"На текущий год у нас в планах по строительству более 300 станций обезжелезивания для обеспечения всех потребителей качественной питьевой водой. Это прежде всего наши малые населенные пункты, малые регионы, где проживают порядка 100 тыс. человек".

Позиция Президента была принципиальная - за 2025 год вопрос с водой должен быть снят с повестки полностью, еще на старте пятилетки качества. Дальше - больше. Государство взяло на себя обязательства повышать стандарты по всем сферам.

Минск - теперь эталон по качеству воды на зависть многим европейским мегаполисам. С этого года воду из артезианских скважин пьют все минчане и гости столицы.

Большая работа кипела в столице последние несколько лет. После того как поступило поручение претворить в жизнь важный инвестпроект - перевести Минск полностью на артезианскую воду.

Вообще, вода в Минске - грех жаловаться, но Московский и Фрунзенский районы, например, брали ее из поверхностных источников.

Этого момента особо ждали жители Московского и Фрунзенского районов столицы - поворот символического вентиля, пуск и артезианская вода пошла в краны минчан.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (10.01.2025 г.):

"Проект, который я сравниваю с космосом и строительством атомной станции, но важнейший для нашего населения. Наше поколение совершило действительно подвиг, обеспечив такой мегаполис в 2 млн человек чистейшей подземной водой. Поэтому я хочу поздравить минчан и еще раз поблагодарить вас за ту огромную работу, которую проделали и вы, и строители".

В западную часть города, в те самые Московский и Фрунзенский районы, вода поставляется с новой насосной станции "Щомыслица". В составе этого объекта три водозабора южной группы - "Вицковщина", "Островы" и "Фелицианово". Ежедневный маршрут составляет порядка 40 км.

Кирилл Антонов, заместитель директора УП "Минскводоканал":

"Общая мощность трех водозаборов составляет более 200 тыс. м3 воды в сутки. Эти три водозабора находятся на территории Минского, Дзержинского и Пуховичского районов. Это существующие водозаборы. Мощность была увеличена, чтобы воду, которую мы подавали в Минск из поверхностных источников, заместить артезианской".

Южная группа водозаборов - это 120 скважин. Самая глубокая превышает 300 м. В целом, чтобы обеспечить Минск хорошей водой пробурено свыше трех сотен скважин. Только столичные подземные коммуникации растянулись на более чем 3 тыс. км. Еще чуть-чуть и этого хватило бы, чтобы очертить артезианской водой контур страны.