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Раввин Шауль Хабабо о еврейском наследии в Беларуси: Бобруйск славился по всему миру как Иерусалим
Бобруйск - город с богатой еврейской историей и традициями. О том, как здесь веками жила и развивалась иудейская община, какие испытания пережила и как сегодня возрождается духовная жизнь, рассказал раввин Иудейской религиозной общины Бобруйска Шауль Хабабо в "Актуальном интервью".
Как отмечает раввин, в народе даже была шутка, что в Бобруйске 50 % евреев, а остальные - еврейки. Эта насыщенная культура и традиции складывались веками.
История заселения евреев на эти земли началась с одной семьи, которая занималась лесным бизнесом. Березина оказалась удобным местом для транспортировки и обработки древесины. Когда человек хорошо зарабатывает, он приглашает к себе друзей - так постепенно образовалось местечко, затем городок, а потом и город.
"Если тебе хорошо, то этой любовью ты делишься с кем-то, - пояснил Шауль Хабабо. - Получился очень хороший городок из той маленькой семьи, которая заселилась".
До Второй мировой войны в Бобруйске насчитывалось 47 зданий синагог, не считая училища (ешивы), религиозных школ для мальчиков и девочек. Вся инфраструктура была связана с еврейской жизнью.
Особенно показателен эпизод, о котором рассказал сам раввин. Когда в 2003 году у него появились мысли приехать в Бобруйск на практику, его покойный дедушка, с трудом выговаривая название города, сказал: "Шауль, это очень большая ответственность. Бобруйск славился по всему миру как Иерусалим. Это город, богатый еврейской культурой и традицией. Когда ты едешь туда, бери это во внимание. Этот город всегда должен блестеть".
Здание, где сегодня располагается духовный центр, было построено в 1890 году как религиозное училище - ешива, где учились мальчики, будущие руководители еврейского общества. В отличие от традиционных синагог, которые строились с огромным залом внизу и балконной галереей для девочек на втором этаже, это здание изначально было именно учебным заведением.
В советское время здание использовалось по другому назначению: здесь были ателье и военные склады.
"Но, слава Богу, ради справедливости, и мы очень благодарны главам государства, - отметил раввин. - В 2002 году было принято решение вернуть это здание еврейской общине. С того момента оно снова обрело духовный дух, вернулось к жизни, для которой было создано 150 лет назад".
Сегодня в Бобруйске действует Республиканский духовный центр иудаизма Беларуси. Сюда может прийти любой человек, желающий прикоснуться к еврейской культуре и традиции.
В здании работают пять волонтеров, которые проводят экскурсии, рассказывают о выставках. Только за один день, как отмечается, центр могут посетить около 20 групп - от одного до трех человек. Семьи гуляют по городу и заходят ознакомиться.
При поддержке города напротив духовного центра приобретено отдельное здание. Там будет полноценный музей, где развернуто представят и религиозную сторону жизни еврейского народа, и бытовую.
Как подчеркнул Шауль Хабабо, важно не только погрузить посетителя в атмосферу десятилетней давности, но и показать будущее Беларуси. Страна обеспечивает внимание, заботу и, самое главное, безопасность жителей и гостей.