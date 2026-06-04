Раввин Шауль Хабабо о еврейском наследии в Беларуси: Бобруйск славился по всему миру как Иерусалим

синагога в Бобруйске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac1ab589-a062-4664-b17c-007f930e5305/conversions/83216b2a-30a2-4f6e-9c2d-cc6335fbfef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac1ab589-a062-4664-b17c-007f930e5305/conversions/83216b2a-30a2-4f6e-9c2d-cc6335fbfef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac1ab589-a062-4664-b17c-007f930e5305/conversions/83216b2a-30a2-4f6e-9c2d-cc6335fbfef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac1ab589-a062-4664-b17c-007f930e5305/conversions/83216b2a-30a2-4f6e-9c2d-cc6335fbfef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бобруйск - город с богатой еврейской историей и традициями. О том, как здесь веками жила и развивалась иудейская община, какие испытания пережила и как сегодня возрождается духовная жизнь, рассказал раввин Иудейской религиозной общины Бобруйска Шауль Хабабо в "Актуальном интервью".

Как отмечает раввин, в народе даже была шутка, что в Бобруйске 50 % евреев, а остальные - еврейки. Эта насыщенная культура и традиции складывались веками.

История заселения евреев на эти земли началась с одной семьи, которая занималась лесным бизнесом. Березина оказалась удобным местом для транспортировки и обработки древесины. Когда человек хорошо зарабатывает, он приглашает к себе друзей - так постепенно образовалось местечко, затем городок, а потом и город.

"Если тебе хорошо, то этой любовью ты делишься с кем-то, - пояснил Шауль Хабабо. - Получился очень хороший городок из той маленькой семьи, которая заселилась".

раввин Иудейской религиозной общины Бобруйска Шауль Хабабо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a099b911-460c-4e8f-af25-c71f33793a04/conversions/8ac4de6d-92bf-4ecd-93ca-b448ac400ab0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a099b911-460c-4e8f-af25-c71f33793a04/conversions/8ac4de6d-92bf-4ecd-93ca-b448ac400ab0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a099b911-460c-4e8f-af25-c71f33793a04/conversions/8ac4de6d-92bf-4ecd-93ca-b448ac400ab0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a099b911-460c-4e8f-af25-c71f33793a04/conversions/8ac4de6d-92bf-4ecd-93ca-b448ac400ab0-xl-___webp_1920.webp 1920w

До Второй мировой войны в Бобруйске насчитывалось 47 зданий синагог, не считая училища (ешивы), религиозных школ для мальчиков и девочек. Вся инфраструктура была связана с еврейской жизнью.

Особенно показателен эпизод, о котором рассказал сам раввин. Когда в 2003 году у него появились мысли приехать в Бобруйск на практику, его покойный дедушка, с трудом выговаривая название города, сказал: "Шауль, это очень большая ответственность. Бобруйск славился по всему миру как Иерусалим. Это город, богатый еврейской культурой и традицией. Когда ты едешь туда, бери это во внимание. Этот город всегда должен блестеть".

Здание, где сегодня располагается духовный центр, было построено в 1890 году как религиозное училище - ешива, где учились мальчики, будущие руководители еврейского общества. В отличие от традиционных синагог, которые строились с огромным залом внизу и балконной галереей для девочек на втором этаже, это здание изначально было именно учебным заведением.

В советское время здание использовалось по другому назначению: здесь были ателье и военные склады.

"Но, слава Богу, ради справедливости, и мы очень благодарны главам государства, - отметил раввин. - В 2002 году было принято решение вернуть это здание еврейской общине. С того момента оно снова обрело духовный дух, вернулось к жизни, для которой было создано 150 лет назад".

Сегодня в Бобруйске действует Республиканский духовный центр иудаизма Беларуси. Сюда может прийти любой человек, желающий прикоснуться к еврейской культуре и традиции.

Республиканский духовный центр иудаизма Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/447d73db-7b3a-4ef9-949f-48ab8b0d8c5e/conversions/bcbc585c-e988-4e9e-814d-4b31c7acedc9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/447d73db-7b3a-4ef9-949f-48ab8b0d8c5e/conversions/bcbc585c-e988-4e9e-814d-4b31c7acedc9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/447d73db-7b3a-4ef9-949f-48ab8b0d8c5e/conversions/bcbc585c-e988-4e9e-814d-4b31c7acedc9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/447d73db-7b3a-4ef9-949f-48ab8b0d8c5e/conversions/bcbc585c-e988-4e9e-814d-4b31c7acedc9-xl-___webp_1920.webp 1920w

В здании работают пять волонтеров, которые проводят экскурсии, рассказывают о выставках. Только за один день, как отмечается, центр могут посетить около 20 групп - от одного до трех человек. Семьи гуляют по городу и заходят ознакомиться.

При поддержке города напротив духовного центра приобретено отдельное здание. Там будет полноценный музей, где развернуто представят и религиозную сторону жизни еврейского народа, и бытовую.