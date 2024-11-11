Рекордная экскурсия: 460 человек прошли по всем залам Дворца Независимости

В металле, дереве, камне, стекле, текстиле и на холсте... С воплощением богатого духовно-культурного наследия белорусской нации и достижениями инженерно-архитектурной мысли продолжают знакомиться белорусы.

Дворец Независимости сегодня встречал гостей. Получился мощный финал экскурсионного года! Сразу 460 человек - это те, кто и в новогоднюю ночь будут обеспечивать нашу безопасность: стражи порядка вместе с семьями.

Это уже точно рекорд, подтвердили сегодня во Дворце Независимости. Такого количества гостей здесь еще не было! Почти 500 человек. Это люди, на чьих плечах не просто погоны, а наша безопасность. С ними - кто ждет их дома, с кем в разлуке порой неделями или месяцами. Вторые половинки, жены. И этот праздник даже скорее для них!

Каково это быть женой офицера, поинтересовались у женщин.

"Это непростая задача, - ответила одна. - Но уже 15 лет, как мы служим вместе. На благо нашей Родины".

"Честно, у меня гордость быть женой. Очень рада за мужа, восхищаюсь", - сказала другая.

"Жену так редко вижу. Она живет в другом городе, а я в другом. Тяжело", - признался офицер.

Еще до начала в кулуарах шутили, что это ж получается, массовое... санкционированное мероприятие! По просьбе МВД, с приглашением и самыми теплыми словами от Президента! И, кажется, такими простыми пожеланиями - мира и спокойствия их семьям!

"Красиво, такое великолепие. Это была моя мечта, я давно хотела сюда попасть, - призналась женщина. - Я видела много видео в Инстаграм и думала, ой, ну когда-нибудь получится или нет".

"Гордость за страну, что такой у нас объект есть, - сказал сотрудник МВД. - И люди сюда могут прийти и действительно этим восхищаться".

Старт экскурсии для самой большой группы - и в самом большом зале Дворца Независимости. Несколько раз все пытались уместиться в одном фото. Но получилось, только прибегнув к спецсредству. И тут уже ради кадра - в бой пошел фотограф. В этом зале на этой неделе кружились пары на балу, теперь устанавливают новые новогодние декорации. Две инаугурации проходили здесь, поэтому атмосфера, дух - это история.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"У нас никогда одномоментно столько гостей в рамках экскурсии не было во Дворце Независимости. Мы не совсем представляли, как это будет. Но, конечно же, поручение Президента обязаны были выполнить. Мы понимаем, насколько это важно. Это своего рода подарок, а большей частью даже поощрение и вдохновение для всех, кто приходит сюда, в том числе для сотрудников, руководства нашей милиции, а особенно для их вторых половинок. Приехали люди со всей страны. Для них в эти предновогодние важные для всей нашей страны дни это будет важным моментом, вдохновением на новые свершения, чтобы нести службу, обеспечить тот самый мир и порядок в Беларуси".

Милиционеры - это про оперативную работу. Говорят, их служба обязывает быстро изучать местность. Поэтому от взора во Дворце мало что у таких ускользнет. Но вот для своих дам… шаг замедлили, и они ж настоящие мужчины - для любимых делали самые красивые антуражные снимки!

"Мы и сейчас на боевом посту. Мы же сейчас в форме. Мы как бы всегда готовы выдвинуться. По первой команде, в любое место", - сказал сотрудник МВД.

"Скажу больше, у нас два сына, и два сына тоже пошли по этой стезе. Немножечко свернули в военную сферу, но если есть желание такое у ребят, только в путь. Должен же кто-то нас защищать", - рассказала его жена.

Зеленый зал - помним по "нормандской четверке", многие из этих мужчин ведь и тогда обеспечивали безопасность! Зал - красный - называют так за счет акцента на шторах. Это самый рабочий для Президента зал. Много совещаний закрытых здесь проходило и в 2020-м. Работали сутками. Самый защищенный, оснащен секретной связью. Времена меняются, и сегодня в спокойное время отсюда часто в новостях можно увидеть, как Александр Лукашенко проводит совещания по экономике, социалке, кадры. Ну и опять же Новый год на носу. В преддверии 2017-го именно здесь Президент записывал поздравление белорусам.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Хочу поблагодарить от сотрудников органов внутренних дел, именно от начальников РОВД, от их семей за такую возможность побывать здесь. Для нас это действительно очень важно. Милиция всегда была рядом с нашим Президентом, всегда обеспечивала безопасность стране. Но сегодня мы это будем делать еще качественнее, потому что вдохновение просто переполняет. Это видно по лицам, по глазам наших сотрудников".

Абсолютный рекордсмен. Синим его называют часто. Именно здесь в августе 2021-го Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистов рекордные 8 часов 15 минут. Анонс-спойлер от пресс-секретаря Президента - впереди новые встречи. И возможные рекорды - уж слишком резонансная повестка. Традиционно интересно гостям Дворца посмотреть на зал с подарками. И здесь есть один конкретный фаворит.

"В 2020-м мы отстояли нашу независимость, тогда мы грудью стали за правду, за Президента, и сегодня мы живем в стране, которая мирная, не воюет. И нам многие завидуют", - сказал офицер.