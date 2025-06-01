Ректор БГТУ рассказал о новых специальностях в вузе и использовании ИИ

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В Белорусском государственном технологическом университете в 2025 году открывают три новые специальности. Об этом рассказал ректор БГТУ Игорь Войтов в "Актуальном интервью".

"В этом году мы открываем три новые специальности: "Проектирование и технология беспилотных авиационных комплексов", "Технологии высокоэнергетических веществ и продуктов", "Технология кожи и меха", - обозначил Игорь Войтов.

Всего, как отметил ректор, в вузе 36 специальностей, а с добавлением новых количество вырастет практически до 40. "У нас работает большое количество молодых преподавателей, молодых ученых, молодых специалистов. Мы имеем очень хорошие отзывы от работодателей, от субъектов хозяйствования по нашим кадрам, - заверил гость "Актуального интервью".

Учиться в университете комфортно, утверждает он. Общежитием первые курсы обеспечиваются на 100 %. В университете обучаются и иностранные граждане. Их сейчас порядка 600 человек, а это развитие международных контактов на будущее.