Ректор БГУКИ рассказала, с чего начинался проект "Линия памяти. Код войны"

Люди, которые ежедневными идеями и трудом возрождают душу нации. Лауреатов премии "За духовное возрождение" стало больше. Президент Беларуси подписал предновогодний указ.

За активную деятельность в патриотическом воспитании молодежи коллектив БГУКИ впервые получит одну из самых высоких наград государства. Их "Линия памяти. Код войны" 14 раз будоражила партер спортивно-культурного центра вуза.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств в интервью "Первому информационному" рассказала, с чего начинались их "Линии памяти".

Проект зародился в 2021 году во многом благодаря Генеральной прокуратуре. (Генеральная прокуратура Республики Беларусь в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. - Прим. ред.). "Я скажу больше, что в процессе работы над проектом, даже когда он уже вышел, к следующим показам мы меняли цифры, потому что уже появлялись новые данные Генеральной прокуратуры, и, к сожалению, они увеличиваются все время", - отметила ректор.

В основу были взяты какие-то знаковые вещи, связанные из трагедии именно детей и молодого поколения, потому что это самая уязвимая категория на войне.

"Очень важно нашим нынешним детям понимать, что вообще ничего могло бы и не быть вот этого прекрасного, могло бы не быть прекрасного Нового года, елок, акции "Наши дети" и "От всей души", если бы когда-то люди не смогли пережить эту трагедию и победить в этой войне. Поэтому там показаны и Тростенец, и Яма отражена, и Красный Берег, очень пронзительный эпизод. Показан собирательный образ того, как люди страдали от зла", - добавила Карчевская.