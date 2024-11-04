Родине верны! Сотни новобранцев произнесли слова клятвы на площади в Брестской крепости

Сотни военнослужащих молодого пополнения принесли присягу на верность Родине и белорусскому народу. Торжественная церемония состоялась сегодня в Брестской крепости.

По традиции проходит торжественный ритуал на площади Церемониалов легендарной цитадели. В этот раз слова клятвы на верность родине и своему народу произнесли более 750 военнослужащих. Причем свыше 320 из них - новобранцы Брестской пограничной группы.

Остальные пополнили части Брестского гарнизона. До присяги все они изучили армейские азы - от общевоинских уставов до правильной шнуровки берцев и адаптировались к солдатскому распорядку дня.

Гордость, волнение и радость в этот ответственный момент испытывают молодые бойцы и, что особенно важно, понимают значимость каждого произнесенного слова. Особенно здесь, на священной земле Брестской крепости, которая стала символом мужества и стойкости советского народа.

"Очень служба интересная. Очень хочется дальше познавать все. Дисциплина, выдержка. Ты гордо можешь сказать, что ты защитник Отечества. В случае чего придешь на помощь своей Родине", - рассказывает военнослужащий 38-й брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси Артем Артемчук.

"Конечно же, рад, что попал именно в пограничные войска, потому что считаю эти войска самыми лучшими в нашей стране. Так как мы оберегаем границы нашей страны и являемся щитом нашей родины", - не скрывая своих эмоций, говорит военнослужащий Брестской пограничной группы Федор Верес.

Поддержать своих уже защитников Отечества из разных уголков Беларуси приехали и близкие. Для них это тоже очень важный момент в жизни.