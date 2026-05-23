Румак: Евреи проживают на белорусской земле более 600 лет

синагога в Бобруйске

Беларусь - страна, где на протяжении веков в мире и согласии живут представители десятков национальностей и конфессий. Исторически сложилось, что одним из древнейших народов на белорусской земле являются евреи, а иудаизм - одной из традиционных религий. Как начиналось расселение, чем живет еврейская диаспора сегодня и почему именно Бобруйск получил статус духовного центра иудаизма рассказал уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в "Актуальном интервью".

Беларусь - многоконфессиональная и многонациональная страна, в которой проживают люди, относящие себя к 25 конфессиям и религиозным направлениям. Согласно переписи 2019 года, в стране живут представители более 150 национальностей. Среди них - носители традиционных для белорусской земли вероисповеданий, и иудаизм занимает в этом ряду особое место.

Евреи проживают на белорусской земле уже более 6 веков. Когда-то гонимые, спасаясь от преследований в странах Западной Европы, они нашли здесь свою новую родину. Как отметил Александр Румак, "евреи, придя на эту землю обрели здесь для себя очень добрых соседей". На протяжении более 600 лет они живут рядом с белорусами, русскими, поляками, украинцами - теми, кто также издавна населяет эту землю.

уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак

События истории, к сожалению, негативно отразились на численности еврейского населения. Если накануне Великой Отечественной войны евреи были 2-ыми по численности в этнической структуре Белорусской ССР, то страшная война привела к массовой гибели людей. Холокост белорусских евреев стал частью геноцида белорусского народа. Каждый 3-ий на белорусской земле погиб от рук нацистов, и евреи составляли среди них очень значительную часть.

В послевоенные годы структура населения изменилась, сказались и миграционные процессы - отъезд представителей еврейской национальности в Израиль. Сейчас евреи занимают 5-ое место в этнической структуре населения Беларуси. Их численность, уступая белорусам, русским, полякам и украинцам, невелика, но они сохраняют свою религию, традиции, и иудаизм по-прежнему остается традиционной конфессией для белорусского общества.

В конфессиональной структуре Беларуси действуют три иудейских религиозных объединения, отражающих историческую принадлежность евреев к разным направлениям - это ортодоксальный иудаизм, хасидизм (который зародился именно на территории Беларуси и является характерным для иудейской конфессии) и прогрессивный иудаизм. Всего на сегодняшний день в стране насчитывается 38 религиозных общин, относящихся к этим трем объединениям.

В 2025 году на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко каждой конфессии было предложено избрать свой духовный центр - место притяжения, хранящее истоки миролюбия и добрососедства. Иудеи выбрали Бобруйск. Как пояснил Александр Румак, в этом решении глубокий смысл: чтобы понять основы мирной жизни на белорусской земле, нужно обратиться к истокам.

"Бобруйск был всегда одним из центров компактного проживания еврейского населения, - напомнил эксперт. - Здесь было более 4-ех десятков синагог в довоенное время".

Бобруйск

Традиции иудаизма сохраняются в Бобруйске и сегодня. Частью духовного центра является символическая Стена плача - маленький островок Иерусалима, созданный в этом городе для демонстрации многовековых традиций. Синагога, еврейский дворик - все это развивается и обновляется.

Бобруйск сегодня - один из городов компактного проживания людей еврейской национальности в Беларуси. Несмотря на миграционные процессы, здесь продолжают хранить традиции, и в этом - главная ценность духовных центров: чтобы человек любой национальности знал традиции своих соседей и относился к ним с уважением.

"Наш Президент часто говорил: мы все разные, очень разные люди, но мы все вместе - белорусский народ", - напомнил уполномоченный по делам религий и национальностей.

У представителей разных национальностей свои культурные и бытовые традиции. Беларусь принимает всех, кто приезжает на ее землю с добром. Люди приносят свои традиции, и это обогащает и укрепляет общество, помогая понимать важность мирной жизни и уважительного отношения друг к другу независимо от национальности и от того, в какой храм ходит человек.