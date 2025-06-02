С 1 июня вступили в силу изменения в жилищном законодательстве

С сегодняшнего дня усовершенствованы подходы к порядку строительства и кредитования жилья. Вступил в силу Указ № 95 "О государственной поддержке при жилищном строительстве".

Как законодательные новеллы скажутся на сроках получения квартир и к каким изменениям готовиться очередникам.

1 июня вступили в силу важные изменения, которые коснутся тысяч белорусских семей, планирующих улучшить свои жилищные условия. Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко подписаны два знаковых указа - № 94 и № 95 - от 6 марта этого года. Они усовершенствуют порядок строительства, кредитования и, что особенно важно, предоставления государственной поддержки при приобретении жилья. Главная цель - систематизировать и сделать более понятными для граждан все существующие меры помощи.

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Указ предусматривает три формы господдержки при строительстве или приобретении жилья: льготные кредиты на строительство одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, а также на приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах. Граждане смогут быстрее и проще оформить приобретение готового жилья без необходимости ожидания завершения строительства.

Инна Пинковская, замначальника главного управления Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

"В указе № 95 сохранены все категории граждан, которые имеют право на государственную поддержку в соответствии с действующим в настоящее время законодательством. Таких категорий у нас 21. Сохранены категории внеочередников, их 11 категорий. У нас сохранены категории граждан, которые имеют право получить и льготный кредит, и одноразовые субсидии. Таких категорий у нас 6".

Одно из важных новшеств - очередников исключили из процесса долевого строительства. Теперь нуждающиеся в улучшении жилищных условий смогут построить квартиры исключительно по госзаказу. Это в том числе снижает вероятность финансовых потерь. Новшество не коснется малых городов с населением до 20 тысяч - жители таких населенных пунктов смогут получить поддержку при покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынке.

Изменения коснутся и субсидий на погашение процентов по коммерческим кредитам, их замещают льготными.

Сергей Казачок, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Долевики могли просто отказаться от квартиры, расторгнуть договор, и у строительной организации возникал вопрос привлечения нового долевика. Необходимо опять искать человека, искать денежные средства для того, чтобы завершить строительство. Это создавало определенные проблемы. Поэтому исключение граждан, и особенно тех, которые имеют право на государственную поддержку, из непосредственно процесса строительства, считаю, это очень важно. Человек приобретает готовую квартиру, приходит и просто по договору купли-продажи приобретает и на себя уже переоформляет тот льготный кредит, который был на строительной организации".

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Переход к готовому жилью может способствовать развитию строительной отрасли, так как застройщики будут ориентироваться на спрос на готовые квартиры. Кроме того, постепенно уступая свое место иным формам - строительству арендного жилья и реновации. Изменения в условия предоставления арендного жилья были внесены в начале 2025 года. Указ регламентирует возможность провести ремонт за свой счет и затем не платить за аренду определенный период - соразмерно потраченным средствам.

Виктор Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

"Жилые дома, при которых проектная документация опубликована до 1 июня, а также жилые дома организации застройщиков, созданных до 1 июня, будут достраиваться за счет льготных кредитов и одноразовых субсидий по указу № 13".