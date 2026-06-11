С 15 мая в Беларуси проходит республиканская акция "Безопасные каникулы"

Пока ребята постарше готовятся к поступлению в вузы и колледжи, школьники наслаждаются летними каникулами. Министерство образования напоминает о главных правилах безопасности, чтобы лето прошло без трагедий: в первую очередь бдительность нужно усилить именно родителям, рассказать детям о местах повышенной опасности и возможных рисках.

"Перед каникулами, в последние учебные дни, мы постарались с ребятами - с кем-то вспомнить, а кого-то научить правилам безопасности. Мы актуализировали правила дорожного движения, правила поведения на воде, актуализировали правила, которые необходимы при организации общения в интернете: с кем общаться, как реагировать на спам, о каких тревожных сигналах сразу сообщать взрослым, которые находятся рядом. Конечно же, большая часть наших ребят сегодня отдыхает в летних оздоровительных лагерях, поэтому в приказе Министерства образования большое внимание было уделено и этому вопросу. В рамках мониторинга мы продолжаем контролировать вопрос обеспечения безопасности пребывания детей в летних оздоровительных лагерях".