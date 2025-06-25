Самонкин: В 2025-м на Евразийском экономическом форуме особое внимание уделят вопросу АПК

В 2025 году на Евразийском экономическом форуме особое внимание будет уделено вопросам АПК. Это обусловлено значительным потенциалом Беларуси в сельскохозяйственной сфере. Таким мнением поделился политолог, глава АНО "Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив" (Россия) Юрий Самонкин. Он также отметил, что экономики стран ЕАЭС развиваются стремительно, несмотря на санкционное давление Запада.

"В 2025 году в Минске увидим повестку, больше связанную с сельским хозяйством или с агропромышленным комплексом развития, потому что Беларусь сильна в экономике в плане сельскохозяйственных угодий. Зерно, различного рода другая продукция может поставляться на рынки ЕАЭС и странам стратегических партнеров, то есть в таком случае о белорусской продукции могут узнать по всему миру - и в странах Латинской Америки, и Центральной и Средней Азии, и в Африке, которая имеет документационные экономические сделки с ЕАЭС".