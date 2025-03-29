Самуль: Такие лидеры, как Лукашенко, в истории бывают крайне редко, белорусам повезло

Белорусский Президент болеет душой за свою страну и говорит со своим народом на понятном языке. Таким впечатлением от инаугурационной речи Александра Лукашенко поделился латвийский блогер и активист Роман Самуль.

По его словам, белорусский лидер является примером достойного главы государства, о котором жители Латвии могут только мечтать.

Роман Самуль, блогер и активист (Латвия):

"Лукашенко дал четко понять: мы не сдадимся и мы не будем подставляться под Запад или еще под кого-либо. Мы ведем четко свою политику, мы развиваем свой народ, мы делаем все для людей. И не дай бог кто-то на нас там попытается повлиять. Это было как раз обращение к силовикам, когда он их также поблагодарил за службу".