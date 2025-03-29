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Самуль: Такие лидеры, как Лукашенко, в истории бывают крайне редко, белорусам повезло
Белорусский Президент болеет душой за свою страну и говорит со своим народом на понятном языке. Таким впечатлением от инаугурационной речи Александра Лукашенко поделился латвийский блогер и активист Роман Самуль.
По его словам, белорусский лидер является примером достойного главы государства, о котором жители Латвии могут только мечтать.
Роман Самуль, блогер и активист (Латвия):
"Лукашенко дал четко понять: мы не сдадимся и мы не будем подставляться под Запад или еще под кого-либо. Мы ведем четко свою политику, мы развиваем свой народ, мы делаем все для людей. И не дай бог кто-то на нас там попытается повлиять. Это было как раз обращение к силовикам, когда он их также поблагодарил за службу".
Латвийский активист отметил, что Лукашенко говорит на понятном народу языке и действительно болеет душой за свою страну. "Вот такого лидера, конечно же, многие адекватные люди в Латвии тоже хотели бы видеть своим президентом, но, к сожалению это просто невозможно. И такие лидеры, как Лукашенко, наверное, все-таки в истории бывают крайне редко. Белорусам очень сильно повезло", - поделился мнением блогер.