Сбои в работе троллейбусов в Минске: узнали, как обстановка на дорогах

Утром 13 февраля в Минске из-за повреждения контактной сети остановилось движение троллейбусов на многих маршрутах.

Погодные условия продолжают проверять белорусов на прочность. Во многих районах столицы остановилось движение троллейбусов.

В ряд выстраивается транспорт - десятки троллейбусов. Одна из главных причина коллапса - техническая. Из-за потепления и осадков на контактных сетях образовался так называемый солевой туман. Дорожные реагенты оседают на проводах, что приводит к пробоям изоляции и коротким замыканиям.

Как пояснили в "Минсктрансе", работа по очистке сетей и восстановлению движения ведется в режиме 24/7.