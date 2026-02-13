3.72 BYN
Сбои в работе троллейбусов в Минске: узнали, как обстановка на дорогах
Утром 13 февраля в Минске из-за повреждения контактной сети остановилось движение троллейбусов на многих маршрутах.
Погодные условия продолжают проверять белорусов на прочность. Во многих районах столицы остановилось движение троллейбусов.
В ряд выстраивается транспорт - десятки троллейбусов. Одна из главных причина коллапса - техническая. Из-за потепления и осадков на контактных сетях образовался так называемый солевой туман. Дорожные реагенты оседают на проводах, что приводит к пробоям изоляции и коротким замыканиям.
Как пояснили в "Минсктрансе", работа по очистке сетей и восстановлению движения ведется в режиме 24/7.
На дорогах столицы сейчас усиленно дежурят все службы, в частности сотрудники ГАИ. Госавтоинспекция напоминает о том, что необходимо быть предельно внимательными как водителям, так и пешеходам. Учитывайте дорожную обстановку при планировании поездки.