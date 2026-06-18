Семибратов: Возможно, у противника была информация о том, что автобус перевозит белорусских детей

"Удар был нанесен по автобусу, который ехал через Брянскую область. Вполне возможно даже, что у противника была информация о том, что автобус является белорусским и перевозит белорусских детей. Маршрут с территории южной части Беларуси, естественно, пролегает по территории ныне непосредственно прифронтовых российских областей. В связи с этим, учитывая те заявления, которые неоднократно звучали из Киева о возможности открытия так называемого второго фронта, на Банковой не скрывали, что одним из сценариев является открытие фронта против Республики Беларусь. Поэтому можно предположить, что подобный инцидент был запланирован как некий казус белли", - отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.