Сергей Гребенников: 96 % выпускников военно-патриотических клубов поступают в силовые вузы

Военно-патриотическое движение во внутренних войсках Беларуси прошло путь от первого клуба "Рысь" до масштабной системы, охватывающей всю страну. О том, как сегодня воспитывают "молодогвардейцев", о международном сотрудничестве, кулинарных кружках для девочек и почти стопроцентном поступлении в силовые вузы рассказал помощник командующего внутренних войск МВД Сергей Гребенников в "Актуальном интервью".

Клуб "Рысь", созданный в 2021 году, стал пионером военно-патриотического движения во внутренних войсках. Идея оказалась настолько востребованной у юных белорусов, что подобные объединения начали открываться по всей республике.

Факт Сегодня во внутренних войсках Беларуси успешно работают 23 военно-патриотических клуба.

Особо подчеркивается, что движение оказалось востребованным даже в сложных условиях белорусско-украинского приграничья, где дети с удовольствием занимаются в открытых там клубах.

Международный уровень и "добрая зависть" коллег

Работа военно-патриотических клубов вышла и на международный уровень. Особый интерес к белорусскому опыту проявляют гости из Российской Федерации.

"Они нам по-хорошему и по-доброму завидуют. Почему? Потому что все это движение на уровне государства. Есть указ Президента, есть необходимое правовое поле, в котором мы работаем", - отметил Сергей Гребенников.

Сергей Гребенников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fff01d5-004a-4275-a6ae-a421dadcbfd0/conversions/9a7cc487-d591-495b-a749-b00560e2b0a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fff01d5-004a-4275-a6ae-a421dadcbfd0/conversions/9a7cc487-d591-495b-a749-b00560e2b0a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fff01d5-004a-4275-a6ae-a421dadcbfd0/conversions/9a7cc487-d591-495b-a749-b00560e2b0a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fff01d5-004a-4275-a6ae-a421dadcbfd0/conversions/9a7cc487-d591-495b-a749-b00560e2b0a0-xl-___webp_1920.webp 1920w

При поддержке губернатора Пензенской области уже проведено два совместных слета-форума: "Наше знамя Победы" (посвященный 80-летию Победы) и "Наше знамя единства" (приуроченный ко Дню единения народов Беларуси и России). Летом планируются ответные визиты, участие в военно-полевом сборе "Гвардеец", а также посещение воспитанниками парка "Патриот" и Волгограда.

"Сталинград, Родина-мать, где был коренной перелом Великой Отечественной войны... Дети должны понимать эти исторические факты, чтобы никто не позволил переписать ту историю, которая сегодня на наших с вами глазах, к сожалению, переписывается", - подчеркнул помощник командующего.

Не только автомат и форма: психология, кулинария и авиамоделирование

Сегодня воспитанников клубов называют "молодогвардейцами" - в честь героев, которые боролись за свою страну, не щадя молодости. При этом программа подготовки постоянно расширяется. Помимо стандартных секций и кружков, активно развивается авиамоделирование и дронрейсинг. Ребята виртуозно управляют FPV-дронами, развивающими скорость до 100 км/ч, и занимают призовые места на соревнованиях.

Заключены соглашения о сотрудничестве с президентским спортивным клубом (именитые спортсмены проводят с детьми занятия) и с Белорусским союзом женщин. Для ребят организованы мастер-классы по психологии общения, рисованию. Девочек из клубов учат подчеркивать красоту представительницы национальной школы красоты.

"У нас вообще культ косички - девочки всегда заплетают косички. Они собранные, красивые, изумительные. Они исследуют традиции наших предков", - поделился Сергей Гребенников.

Также работают секции фехтования, а для будущих жен спецназовцев организовали кулинарный кружок.

Обстановка вокруг страны напрямую влияет на содержание программ и, что важнее, на сознание детей. Примечательно, что звонки с просьбой принять в клуб поступают не от родителей, а от самих детей.

участники военно-патриотических клубов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c5f599-79c0-4864-9069-191217caff38/conversions/9d446ac8-2608-4d62-abc4-6f76e3510dc1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c5f599-79c0-4864-9069-191217caff38/conversions/9d446ac8-2608-4d62-abc4-6f76e3510dc1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c5f599-79c0-4864-9069-191217caff38/conversions/9d446ac8-2608-4d62-abc4-6f76e3510dc1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c5f599-79c0-4864-9069-191217caff38/conversions/9d446ac8-2608-4d62-abc4-6f76e3510dc1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я понимаю по голосу, что это ребенок. Говорю: "Сколько лет?" - "13 лет". Один из мальчиков мне недавно ответил. Я говорю: "Почему ты хочешь в клуб?" Он говорит: "А кто Родину будет защищать?" - привел пример помощник командующего.

Деятельность клубов приносит реальные плоды. Уже появились несколько семей, где выпускницы вышли замуж за спецназовцев. В 2026 году в одной из таких семей родился сын - будущий защитник Отечества.

Главный критерий эффективности - куда поступают выпускники. Цифры впечатляют: 96 % ребят, закончивших военно-патриотический клуб, поступают в силовые вузы. Из них более 70 % выбирают факультет внутренних войск, Академию МВД, Могилевский институт МВД, а также военные вузы России.

Льготы при поступлении, которые удалось согласовать с Министерством образования, сегодня работают в полную силу, и воспользовались ими абсолютно все выпускники. В планах - расширить льготы и на другие специальности: педагогические (физическая культура, военно-патриотическое воспитание) и юридические.

Главная задача: не дать переписать историю

В контексте того, что военно-патриотическое воспитание объявлено одним из 7 приоритетов развития Беларуси, Сергей Гребенников видит главную цель движения в защите сознания детей от информационных атак: "Самое главное направление нашей деятельности - это не дать врагам никакого шанса, чтобы они могли переформатировать сознание наших детей, стереть историческую память. Нашим детям не надо рассказывать, что такое геноцид белорусского народа. Они были возле этих ям, они видели эти скелеты, собранные пластами".

Самый сильный воспитательный фактор - пример. Занятия проходят при воинских частях, и дети ежедневно видят настоящих солдат, офицеров и женщин-военнослужащих.