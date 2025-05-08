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Сергей Лялеко рассказал, как поступить в суворовское училище в Беларуси
Многие ребята, пожалуй, увидев участников парадного строя, захотят выбрать себе профессию и аналогичный путь в жизни. Однако как можно попасть в суворовское училище, как проходит зачисление, об этом проинформировал в "Актуальном интервью" командир роты Минского суворовского училища Сергей Лялеко.
Буквально сразу эксперт обратил внимание, что, когда мальчик выбирает учебу в суворовском училище, его мама должна понимать, что ее ребенок будет находиться практически все время стенах училища, а не дома. Многие родители также переживают и за экзамены. "Отмечу, что четыре раза в год проходит день открытых дверей. Можно прийти и ознакомиться с бытом суворовского училища, узнать, как учатся суворовцы, как едят, спят, чем занимаются. На дне открытых дверей ответят на все возникшие вопросы, проинструктируют, все расскажут и покажут", - рассказал Сергей Лялеко.
Командир роты также добавил: чтобы попасть в суворовское училище, надо закончить шесть классов в школе. Но также есть возможность поступить и после седьмого, и после восьмого класса, однако при условии наличия свободных мест. Приемная кампания в училище проходит в начале мая, именно туда ребята должны подать свои документы.
В июне же начинается медицинский осмотр, производится психологический отбор и сдаются нормативы по физкультуре. И после того, как эти три этапа пройдены, вдобавок пишется контрольная работа по математике и диктант по русскому либо белорусскому языку (на выбор).