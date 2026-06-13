Шафир: Лукашенко остается в центре международной повестки

Эксперт заметил, что политических деятелей, руководителей преимущественно западноевропейских стран, которые на протяжении десятилетий рассуждали о том, что Лукашенко не политик, что Лукашенко не играет какой-то роли в международной европейской политике, этих людей и след простыл.

"Фамилии и имена многих из них мы уже не помним либо стремительно забываем", - отметил он. - А интервью Лукашенко по поводу наиболее актуальных вопросов современной глобальной политики снова вышло. И снова показало, что человек держит руку на пульсе международной политики. Очень четко, очень грамотно считывает этот пульс и использует возможность для каждого международного интервью не только для высказывания своих собственных мнений и суждений, но и для того, чтобы эти мнения и суждения сыграли определенную, достаточно важную роль в большой глобальной шахматной партии".