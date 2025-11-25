3.71 BYN
ШОС как альтернатива - санкции Запада ускорили интеграцию и рост экономического веса Организации
На прошедшем в Москве заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества обсуждались вопросы углубления интеграции в условиях геополитической турбулентности. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Как отметил директор НИИ "Геополитики и стратегии" Кыргызстана Канатбек Азиз, основной целью саммита стало укрепление сотрудничества между странами-членами. "Безусловно, была общая единая повестка и общая цель - это максимальная интеграция всех стран ШОС в период той геополитической турбулентности, сегодня важно объединиться и достичь общих целей", - заявил аналитик.
Особое внимание уделяется экономическим перспективам организации. Эксперт прокомментировал заявление Михаила Мишустина о возможной доле ШОС в мировом ВВП: "В свете тех санкций, которые каждый раз пытаются вести отдельные западные страны, в том числе США, я считаю, что подобные сдвиги, прогнозы, которые делаются странами, они дают возможность другую".
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в 2025 году доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП может достигнуть 35 %.
По словам Канатбека Азиза, санкционная политика Запада лишь способствует интеграции: "Санкции затрагивают как отдельные страны, Россию и Беларусь, так и страны Центральной Азии. Они не понимают, что все это наталкивает для общей интеграции".
Эксперт отметил совместимость различных интеграционных проектов. "Что Шанхайская организация сотрудничества, что глобальные инициативы, как "Один пояс - один путь", взаимодополняют друг друга. Тот же самый Китай дает возможность, в отличие от других западных стран, с учетом своих национальных интересов объединяться в союзы. Это как в многостороннем порядке, так и в двухстороннем порядке", - отметил Канатбек Азиз.
Особое значение придается созданию Банка ШОС. Аналитик подчеркнул важность выработки единых правовых подходов: "Сегодня важно найти общую экономическую идентичность", - заявил Канатбек Азиз.
Прошедший саммит, по мнению эксперта, продемонстрировал стремление стран ШОС "с учетом интересов внутренней политики реализовывать большие проекты", что свидетельствует о переходе организации на качественно новый уровень интеграции.
ШОС продолжает укреплять свои позиции как одна из наиболее влиятельных региональных организаций, способная предложить альтернативные модели международного сотрудничества в условиях глобальной трансформации.