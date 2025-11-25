ШОС как альтернатива - санкции Запада ускорили интеграцию и рост экономического веса Организации

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3176e82f-d08d-4174-b15c-01b364c464cc/conversions/317bea02-71ea-451f-a86e-925824820851-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3176e82f-d08d-4174-b15c-01b364c464cc/conversions/317bea02-71ea-451f-a86e-925824820851-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3176e82f-d08d-4174-b15c-01b364c464cc/conversions/317bea02-71ea-451f-a86e-925824820851-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3176e82f-d08d-4174-b15c-01b364c464cc/conversions/317bea02-71ea-451f-a86e-925824820851-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

На прошедшем в Москве заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества обсуждались вопросы углубления интеграции в условиях геополитической турбулентности. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как отметил директор НИИ "Геополитики и стратегии" Кыргызстана Канатбек Азиз, основной целью саммита стало укрепление сотрудничества между странами-членами. "Безусловно, была общая единая повестка и общая цель - это максимальная интеграция всех стран ШОС в период той геополитической турбулентности, сегодня важно объединиться и достичь общих целей", - заявил аналитик.

Особое внимание уделяется экономическим перспективам организации. Эксперт прокомментировал заявление Михаила Мишустина о возможной доле ШОС в мировом ВВП: "В свете тех санкций, которые каждый раз пытаются вести отдельные западные страны, в том числе США, я считаю, что подобные сдвиги, прогнозы, которые делаются странами, они дают возможность другую".

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в 2025 году доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП может достигнуть 35 %.

По словам Канатбека Азиза, санкционная политика Запада лишь способствует интеграции: "Санкции затрагивают как отдельные страны, Россию и Беларусь, так и страны Центральной Азии. Они не понимают, что все это наталкивает для общей интеграции".

Эксперт отметил совместимость различных интеграционных проектов. "Что Шанхайская организация сотрудничества, что глобальные инициативы, как "Один пояс - один путь", взаимодополняют друг друга. Тот же самый Китай дает возможность, в отличие от других западных стран, с учетом своих национальных интересов объединяться в союзы. Это как в многостороннем порядке, так и в двухстороннем порядке", - отметил Канатбек Азиз.

Особое значение придается созданию Банка ШОС. Аналитик подчеркнул важность выработки единых правовых подходов: "Сегодня важно найти общую экономическую идентичность", - заявил Канатбек Азиз.

Прошедший саммит, по мнению эксперта, продемонстрировал стремление стран ШОС "с учетом интересов внутренней политики реализовывать большие проекты", что свидетельствует о переходе организации на качественно новый уровень интеграции.