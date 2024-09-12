Шоу "Герои" возвращается!

Новые испытания, декорации, новые ведущие и, разумеется, новые герои. Совместный проект Президентского спортивного клуба, Белтелерадиокомпании, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта станет еще более экстремальным.



Не узнать и телевизионный павильон. Задания для героев тоже изменились. Обновился интерфейс программы: отныне герои еще более модные и урбанистичные. Проект снимали в 2 этапа: сначала бороться за зрительскую поддержку будут подростки, юноши и девушки из пяти стран, а затем в битву со своими страхами в шоу "Трансформация" вступят народные герои.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба: "Спорт для всех - это действительно девиз Президентского спортивного клуба. Именно он положил основу в концепции третьего сезона. Мы открыли двери полностью для каждого, чтобы он в полной мере показал, на что он способен. Любой человек, начиная от бухгалтера, учителя, мог ощутить поистине телевизионную магию. Я не буду раскрывать полностью всей картины, я просто скажу одно, что будет очень интересно".

Новые декорации, испытания, интерфейс

Стать участником шоу "Герои. Трансформация" могли все желающие. Через жернова креативной команды прошли сотни анкет. И итог - только 4 десятка в проекте. Атлетов разобьют на команды. У каждой сборной будет свой тренер, а значит, своя тактика и стратегия. Позаботились организаторы и про мотивацию. Команда-победитель получит 45 тыс. белорусских рублей.

Премьера в 19:30 на "Беларусь 1".