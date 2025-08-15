Шпилевская: Переговоров на Аляске мы ждем как первых шагов к установлению мира

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК “Мир” в Беларуси, председатель белорусского Союза женщин: "Переговоров на Аляске мы ждем как первых шагов к установлению мира, потому что понимаем: конфликт должен быть разрешен. Возможно, именно сейчас начнется этот процесс. Очень хочется, чтобы сбылись прогнозы, в том числе и нашего Президента, который всегда призывает садиться за стол переговоров. Он однажды даже сказал, что готов договариваться хоть в космосе, хоть на Луне - главное, чтобы эти договоренности действительно привели к прекращению гибели людей, чтобы мы снова почувствовали, что живем в созидательном, а не разрушительном мире, как это происходит в последнее время. Конечно, мы, как женщины, особенно хотим, чтобы все завершилось мирными шагами и переговорами. Хотя я прекрасно понимаю, что не все этого хотят".