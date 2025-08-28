Сильные духом и несломленные судьбой: подвиг Анастасии Куприяновой - в крови благодарных потомков

Во время Великой Отечественной войны помимо солдат свой подвиг ежедневно совершали и тысячи женщин-матерей, которые отправляли на фронт самое дорогое - своих детей. Ярким прообразом отваги и трагедии одновременно стала белоруска Анастасия Куприянова.

Пять десятилетий назад именно ее личная история легла в основу легендарного монумента в честь советской матери-патриотки.

Иван Миско, народный художник Беларуси:

"Когда мы разрабатывали проект, мы даже делали домашние ступеньки, пытались воссоздать дверь, фрагмент окна. Это была своего рода литературщина. Но постепенно мы искали главное и отбрасывали все лишнее".

Воспоминания о том, как создавался легендарный монумент в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой, свежи, как будто это было вчера. Шестифигурная композиция мемориала символично расположилась вдоль дороги Брест - Москва, которая сама по себе является живым памятником.

"По этой дороге прошла война туда и обратно. Поэтому пьедестал у скульптуры такой низкий, почти на уровне земли. Ведь откуда мать провожает? От порога дома. А встречает где? У дороги. Я вспоминаю, как к нам приходили солдаты позировать. Потом нам нужно было найти шинель того времени, сапоги, оружие - все это мы разыскивали, чтобы восстановить историческую правду", - рассказал Иван Миско.

Главная идея композиционного решения - момент прощания. Когда младший сын Петр поворачивается, чтобы в последний раз взглянуть на мать. С той войны он, как и трое его братьев, не вернулись домой.

Николай и Степан погибли при освобождении Польши, в тюрьме Борисова нацисты замучили Михаила. Младший сын Анастасии Куприяновой, Герой Советского Союза разведчик Петр, 2 ноября 1944 повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуру немецкого дзота. Сегодня память о подвиге и трагедии этой семьи - в крови благодарных потомков.

София Цыбульская, учащаяся СШ № 1 имени П. И. Куприянова г. Жодино:

"Я испытываю огромное уважение к этой женщине. У нее было 9 детей, она потеряла очень многое. Она провожала каждого своего сына на войну, присутствовала на похоронах каждого из них. Это вызывает глубокое уважение. Настоящая женщина с большой буквы, настоящая мать".

Татьяна Дзабаева, заместитель директора по воспитательной работе СШ № 1 имени П. И. Куприянова г. Жодино:

"В этом году был обновлен Музей боевой славы Героя Советского Союза, на базе которого проходят уроки мужества. Основным направлением нашей воспитательной работы является гражданско-патриотическое воспитание. В нашем музее проводятся экскурсии, приезжают дети не только из нашей школы, но и из близлежащих учреждений".

Судьба Анастасии Фоминичны - отражение доли тысяч советских матерей, потерявших своих детей на полях сражения. Несмотря на горечь утраты, женщины продолжали верить в возвращение родной кровинушки домой, помогали партизанам и всеми силами приближали долгожданный день Великой Победы.

Сергей Визнер, научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:

"В послевоенные годы у них был свой подвиг - подвиг восстановления страны из руин. Тогда не хватало мужских рук, поэтому они восстанавливали города. Есть фотография, где женщины вручную копают котлован, это был тяжелый труд. Образ Куприяновой действительно стал отражением всех женщин, всех матерей, судьбы всего нашего народа".