СК Беларуси и России продолжают работу на месте атаки БПЛА на автобус с детьми

Белорусские следователи вместе с российскими коллегами работают в Брянской области, где была совершена атака беспилотника на белорусский автобус. В рамках межгосударственного сотрудничества представители СК двух стран провели осмотр места происшествия и транспорта. Изучили изъятые на месте инцидента фрагменты беспилотника.

Светлана Петренко, официальный представитель СК России:

"Проведено рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы оперативного характера, имеющие значение для расследования ведомствами уголовных дел и сбора доказательств преступления, совершенного украинскими боевиками. Сотрудники СК Республики Беларусь изучили материалы уголовного дела и изъятые на месте происшествия фрагменты беспилотника. Им переданы копии необходимых процессуальных документов".